Haberler Fenerbahçe Hakem tatil etmeliydi!

Hakem tatil etmeliydi!

Kalecimize yabancı bir madde atıldığında maçın devam etmemesi gerekiyordu ama hakem devam ettirme kararı aldı. Bir taraftar açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi, zaten birkaç saniye sonra da iş çığrından çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Hakem tatil etmeliydi!

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Trabzonspor maçı sonrasında yaşananları Fransız basınına anlattı. L'Equipe'e konuşan Djiku, şunları söyledi: "Çok ağır olaylar yaşandı. Maç başı aslında herhangi bir maç başı gibiydi. Tribünler bize birkaç su şişesi attı ama hakem maçı oynattı. İkinci yarı çok daha sert geçti. Meşale ve bazı cisimler atıldı sahaya. Hakem de tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Anons geçtiler statta tribünlerin sakinleşmesi için ama maalesef bu durum gerçekleşmedi.

BİRAZ TEHDİTKARDI

Sonrasında da maç sonu yaşanan olaylar oldu. Birçok ligde maç başında bazı ufak olaylar olabilir ama maç sonuna kadar sürmesi biraz daha tehditkardı. Maç sonu biz galibiyeti kutlarken tek başına bir taraftar açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi, zaten birkaç saniye sonra da iş çığrından çıktı. Bence kalecimize yabancı bir madde atıldığında maçın devam etmemesi gerekiyordu ama hakem devam ettirme kararı aldı. Onları provoke etmek için taraftarın önüne dahi gitmedik.

DAHA DA GÜÇLENDİK

Djiku, 'Bu olaylar sonrası şampiyonluk yolunda kendinizi daha güçlü hissediyor musunuz?' sorusunu; "Kesinlikle. Biz 8 final diyoruz. 8 maçı kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı biliyoruz. Süper Kupa maçımız var Galatasaray'a karşı, Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarımız var" diyerek yanıtladı.

KENDİ ARAMIZDA KUTLADIK

Maç sonu her statta taraftarımızla yaptığımız kutlamayı, iki takım arasındaki rekabet sebebiyle taraftarımız gelemediği için saha ortasında kendi aramızda galibiyetimizi kutladık ama maalesef gördüğünüz bu olaylar yaşandı.

BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM

Fenerbahçe'nin 'Ligden çekilme' açıklaması hakkında da konuşan Djiku, "Bilgi sahibi değilim. Tek bildiğim başkanımız konuştu ve bir toplantı olacak. Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini dair bir haber okudum ama şu an net bir şey yok. Bu konular o toplantıda konuşulacak" açımlamasını yaptı.

SADECE TÜRKİYE'DE OLMUYOR

Djiku, 'Türkiye'den ayrılmayı düşünüyor musun?' sorusuna; "Yalnızca Türkiye'de yaşanmıyor böyle olaylar. Marsilya-Lyon maçı var, Payet'in yaşadıklarını biliyoruz. Nice-Nantes maçı var. Sporun içinde çok fazla olay yaşanıyor, taraftarlar futbolun sadece bir spor olduğunu kavramalı" yanıtını verdi.

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