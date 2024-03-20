Haberler Fenerbahçe Branco: Hayati tehlikemiz vardı

Branco: Hayati tehlikemiz vardı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçında hayati tehlike yaşayan oyuncuların müdafaa ile hareket ettiğini ifade etti. Portekiz basınına konuşan Branco, "Köşelerden gelen bıçaklı, sopalı ve bayrak direkli insanlar oyuncularımızı tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Branco: Hayati tehlikemiz vardı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçında hayati tehlike yaşayan oyuncuların müdafaa ile hareket ettiğini ifade etti. Portekiz basınına konuşan Branco, "Köşelerden gelen bıçaklı, sopalı ve bayrak direkli insanlar oyuncularımızı tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" dedi.
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