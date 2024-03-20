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Branco: Hayati tehlikemiz vardı
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçında hayati tehlike yaşayan oyuncuların müdafaa ile hareket ettiğini ifade etti. Portekiz basınına konuşan Branco, "Köşelerden gelen bıçaklı, sopalı ve bayrak direkli insanlar oyuncularımızı tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" dedi.
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