Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe dev maçta Trabzonspor'a konuk olacak. Kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 09:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor galibiyeti için planını hazırladı. İşte Sabah'ın haberine göre o 6 madde...

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

1- Fenerbahçe, U.S Gilloise maçında rotasyonlu bir kadro ile Livakovic, Tadic, Dzeko gibi isimlerini dinlendirdi. 3 futbolcu da Trabzonspor derbisinde maça 11'de başlayacak. Sakatlığı bulunan Becao ise Fırtına'ya karşı kadroda yok.

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

2- Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, takımlarını yalnız bırakacak. Bonucci de riske edilmeyerek son anda kadrodan çıkarıldı.

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

3- Trezeguet için Osayi Samuel'e yakın takip uyarısı yapıldı.

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

4- İsmail Kartal, orta saha kurgusunu İsmail- Fred-Mert Hakan üçlüsü özelinde yapıyordu. Dinamik bir orta saha ile baskı kurmayı amaçlayan Kartal, sakatlanan Mert Hakan'ın yerine Szymanski'ye görev verecek.

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

5- Teknik heyet, topa sahip olmak ve oyunu rakip yarı alana yığmak üzerine planlar yaptı.

İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

6- Djiku-Ferdi ile Fenerbahçe atak çıkışı planlaması yaptı. Bu ikilinin yanı sıra Oosterwolde'nin hızı da kullanılacak.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Mert Günok ve Milot Rashica'dan uzun yıllar unutulmayacak hareket
Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesi ile finanse ettiği 'Rant Ağı' | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu
O isme şok eleştiri! "İleri gideceğine geri gidiyor"
Derbi öncesi flaş karar! Oyunculara bildirildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan o isme özel görev! Bunu yapmasını istedi
Derbi öncesi flaş karar! Oyunculara bildirildi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avcı'nın zafer planı! Dev derbide... İşte Avcı'nın zafer planı! Dev derbide... 09:50
Kenan'ı öve öve bitiremedi! Kenan'ı öve öve bitiremedi! 09:43
Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj! Icardi'den taraftarları heyecanlandıran mesaj! 09:22
Burak Yılmaz'ın yüzü gülmüyor! Burak Yılmaz'ın yüzü gülmüyor! 09:28
Bugün kimin maçı var 17 Mart? Bugün kimin maçı var 17 Mart? 09:39
İşte F.Bahçe'nin galibiyet planı! İşte F.Bahçe'nin galibiyet planı! 09:42
Daha Eski
Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı Beşiktaş'a Alman panzeri! Girişimler hızlandı 00:44
Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! Cenk Tosun ezeli rakibe gidiyor! 00:45
F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! F.Bahçe'nin Olympiakos'u eleme oranı belli oldu! 00:45
O isme şok eleştiri! "İleri gideceğine geri gidiyor" O isme şok eleştiri! "İleri gideceğine geri gidiyor" 07:27
Derbi öncesi flaş karar! Oyunculara bildirildi Derbi öncesi flaş karar! Oyunculara bildirildi 07:43
"Daha çok gelişen bir takım görüntüsü vereceğiz" "Daha çok gelişen bir takım görüntüsü vereceğiz" 08:34