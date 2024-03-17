İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor galibiyeti için planını hazırladı. İşte Sabah'ın haberine göre o 6 madde...