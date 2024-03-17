İsmail Kartal Trabzonspor'a böyle hazırlandı! İşte Fenerbahçe'nin galibiyet planı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe dev maçta Trabzonspor'a konuk olacak. Kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, galibiyet planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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2- Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, takımlarını yalnız bırakacak. Bonucci de riske edilmeyerek son anda kadrodan çıkarıldı.
3- Trezeguet için Osayi Samuel'e yakın takip uyarısı yapıldı.
4- İsmail Kartal, orta saha kurgusunu İsmail- Fred-Mert Hakan üçlüsü özelinde yapıyordu. Dinamik bir orta saha ile baskı kurmayı amaçlayan Kartal, sakatlanan Mert Hakan'ın yerine Szymanski'ye görev verecek.
5- Teknik heyet, topa sahip olmak ve oyunu rakip yarı alana yığmak üzerine planlar yaptı.
6- Djiku-Ferdi ile Fenerbahçe atak çıkışı planlaması yaptı. Bu ikilinin yanı sıra Oosterwolde'nin hızı da kullanılacak.
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