Haberler Fenerbahçe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Soruşturma başlatılmıştır!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Soruşturma başlatılmıştır!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonunda çıkan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yayınladı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 23:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Soruşturma başlatılmıştır!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bitiminde yaşanan olaylardan dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya yaşananlar sonrası soruşturma başladığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır.

Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

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