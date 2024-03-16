Haberler Fenerbahçe Ligin en değerlisi Fenerbahçe!

Ligin en değerlisi Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Süper Lig'in en değerli takımı oldu... Galatasaray'ın market değeri; 206 milyon eurodan 193 milyon euroya gerilerken, Fenerbahçe'nin değeri ise 202 milyon eurodan 201 milyon euroya düştü. Sarı-lacivertlilerin en değerli ismi ise 20 milyon euroyla Ferdi Kadıoğlu oldu. Djiku ve Batshuayi de değerini artırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, yarı finale kalması durumunda Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak finali hedefleyen Kanarya, işi oldukça sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Sezon sonunda Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve UEFA Konferans Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, oldukça yoğun bir fikstürden geçecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

ALEXANDER DJIKU'NUN TALİBİ ÇOK!
Bu isimlerden biri olan savunmanın önemli yıldızı Ganalı stoper Alexander Djiku için önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Sezon başında transfer edilen yıldız savunmacı gösterdiği performansla göz doldurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Taraftarın sevgilisi haline gelen Djiku, teknik direktör İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

İstikrarlı yapısı ve defanstaki sağlam duruşuyla dikkat çeken Alexander Djiku, Avrupa kulüplerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Takvim'in haberine göre; Yükselen grafiğiyle transferin gözdesi konumuna gelen yıldız savunmacıya 4 kulüp birden talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Alexander Djiku ile Lyon, Real Betis, Napoli ve Lazio'nun ilgilendiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Djiku'nun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

FİYAT DAHA DA YÜKSELEBİLİR
Ancak Ganalı stoper ile ilgilenen takım sayası arttıkça ve rekabet de kızıştıkça bu rakamın daha yukarılara çıkması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Fenerbahçe'nin Djiku'nun takımda kalmasını istiyor. Kanarya'nın sadece teklif edilen rakamların cazip bir hale gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilebileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'ya 4 talip birden! İşte o takımlar

Djiku bu sezon 28 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 29 yaşındaki oyuncunun 1 golü, 2 asisti bulunuyor.

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