Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu: Rotasyon yapabiliriz

Fenerbahçe'de İsmail Kartal Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu: Rotasyon yapabiliriz

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve Mert Hakan Yandaş basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 17:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 17:18
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu: Rotasyon yapabiliriz

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek.

Kanarya ilk maçtan 3-0'lık skorla avantajlı bir şekilde galip ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR..."

Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu kolay bir şey değil. Avrupa maçından sonraki lig maçları zor oluyor. Pendikspor maçının ilk yarısında biraz zorlandık ama rakibimiz de kendi liginde zorlandı. Biz hem ligde şampiyon olmak hem de burada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.

"HEDEFİMİZ TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE TURLAMAK"

İlk maç öncesinde çok iyi çalıştık. Oyuncularımız da bizim vermiş olduğumuz taktik disiplin doğrultusunda çok iyi mücadele ettiler. Bir sistem takımına karşı kazanabileceğimizi biliyorduk. Çok güzel bir futbol akşamı oldu. Buraya avantajlı bir şekilde geldik. Çeyrek finale kalmayı henüz garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Taraftarımızın önünde aynı ciddiyetle oynamak ve bu turu geçmek istiyoruz.

Herkes işin ciddiyetinde. Deplasmanda 3-0 maç kazandık diye rehavet olmamalı. Henüz turu geçmedik. Burada kendi taraftarımızın önünde kendimize yakışır bir oyunla turu geçmek istiyoruz.

"ROTASYON YAPABİLİRİZ"

Dusan Tadic bu yoğun maç takvimlerine alışkın bir oyuncu. Her maçta da oynamak istiyor. İrfan Can Kahveci döndü, Ryan Kent de Avrupa listemizde var. Rotasyon yapabiliriz.

MERT HAKAN: AYNI İŞTAHLA OYNAYIP KAZANACAĞIZ

İlk maçta 3-0'lık sonucu biz de beklemiyorduk ama takımımız çok özverili bir performans sergiledi. Rövanş maçında da aynı disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkıp turu atlamak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.

"YAPTIĞIM GOL SEVİNCİ BANA ÖZGÜ"

Gol atmanın coşkusu bambaşka. Ben tamamen oyuna odaklı kalmak istiyorum. Kendi kulübemize kadar sevincimi yaptım. Bu bana ait bir sevinç. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim

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