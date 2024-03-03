Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından moraller yerine geldi. Sarı-lacivertlilerde bu noktada ise sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

Sarı-lacivertlilerin gollerini Osayi Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti. Fenerbahçe bu sonucun ardından zirveye yerleşti.

SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

Fenerbahçe gelecek hafta ise Kadıköy'de Pendikspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ise bu maçta cezası nedeniyle oynayamayacak.

SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra etkili bir performans sergileyen Rodrigo Becao, İsmail Kartal'ın da ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

Sambacı için son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın talip olduğu öğrenildi. Floransa ekibinin, daha önce Çizme'de Udinese formasını da terleten futbolcu için sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...

Takvim'de yer alan habere Fiorentina'nın, Becao için 10 milyon Euro gibi bir bütçe ayırmayı düşündüğü ifade edildi. 1.91 boyundaki Becao'nun Kanarya ile kontartı 2028'de sona erecek.

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