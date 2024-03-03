SON DAKİKA: Becao'ya İtalya'dan talip çıktı! Transfer...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Hatayspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından moraller yerine geldi. Sarı-lacivertlilerde bu noktada ise sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Becao'ya İtalya'dan talip çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertlilerin gollerini Osayi Samuel ve Cengiz Ünder kaydetti. Fenerbahçe bu sonucun ardından zirveye yerleşti.
Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra etkili bir performans sergileyen Rodrigo Becao, İsmail Kartal'ın da ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor.
Sambacı için son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın talip olduğu öğrenildi. Floransa ekibinin, daha önce Çizme'de Udinese formasını da terleten futbolcu için sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü gelen haberler arasında.
Takvim'de yer alan habere Fiorentina'nın, Becao için 10 milyon Euro gibi bir bütçe ayırmayı düşündüğü ifade edildi. 1.91 boyundaki Becao'nun Kanarya ile kontartı 2028'de sona erecek.
Becao'nun bu teklif karşısında İtalyan ekibine nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.
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