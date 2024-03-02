Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler Mersin'de galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen İsmail Kartal'ın öğrencileri Lig'de kayıp yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi 5 isim kart sınırında yer alıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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BECAO VE FRED KAMP KADROSUNDA!
Fenerbahçe'de sakatlıkları yüzünden formasından uzak kalan Fred ve Becao Hatayspor maçı kamp kadrosunda yer aldı.
İRFAN CAN VE KING KADRODA YOK!
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı 23 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."
5 FUTBOLCU İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!
Fenerbahçe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Batshuayi, Tadic, Szymanski, Cengiz ve İsmail, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
İsmail Kartal zorlu maç öncesi oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı.
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