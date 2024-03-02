Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler Mersin'de galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen İsmail Kartal'ın öğrencileri Lig'de kayıp yaşamak istemiyor. Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi 5 isim kart sınırında yer alıyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 09:34
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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Başkentten moralsiz dönen sarı lacivertliler rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

Şampiyonluk yarışı içinde bulunan sarı lacivertliler, Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

BECAO VE FRED KAMP KADROSUNDA!

Fenerbahçe'de sakatlıkları yüzünden formasından uzak kalan Fred ve Becao Hatayspor maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

İRFAN CAN VE KING KADRODA YOK!
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı 23 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun."

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

5 FUTBOLCU İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!

Fenerbahçe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı öncesi büyük tehlike! 5 isim birden...

Batshuayi, Tadic, Szymanski, Cengiz ve İsmail, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Pendikspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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