Haberler Fenerbahçe Dzeko'ya 3 kat maaş

Dzeko'ya 3 kat maaş

Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılıp Suudi ekibi Al-Hilal'e gideceği iddia edilen Edin Dzeko hakkında Arap basınında dün bir haber daha yer aldı. "skyalsuadia" adlı haber sitesi; Al-Hilal'in Boşnak oyuncuyla görüştüğünü ve senelik 11 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Fenerbahçe, senelik 4.2 milyon euro maaşı olan 37 yaşındaki golcü, Suudi temsilcisinde, sarı-lacivertlilerden aldığının yaklaşık olarak 3 katı fazlasını kazanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dzeko'ya 3 kat maaş
Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılıp Suudi ekibi Al-Hilal'e gideceği iddia edilen Edin Dzeko hakkında Arap basınında dün bir haber daha yer aldı. "skyalsuadia" adlı haber sitesi; Al-Hilal'in Boşnak oyuncuyla görüştüğünü ve senelik 11 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Fenerbahçe, senelik 4.2 milyon euro maaşı olan 37 yaşındaki golcü, Suudi temsilcisinde, sarı-lacivertlilerden aldığının yaklaşık olarak 3 katı fazlasını kazanacak.
DİĞER
Sürpriz aşkı itiraf etti! Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş açıklaması
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
İrfan Can'a zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 10:50
Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var 10:49
Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:43
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." 10:40
Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? 10:40
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:36
Daha Eski
Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? 10:34
Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 10:30
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? 10:27
Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar 10:25
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam 10:22
Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! 10:08