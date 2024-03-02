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Dzeko'ya 3 kat maaş
Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılıp Suudi ekibi Al-Hilal'e gideceği iddia edilen Edin Dzeko hakkında Arap basınında dün bir haber daha yer aldı. "skyalsuadia" adlı haber sitesi; Al-Hilal'in Boşnak oyuncuyla görüştüğünü ve senelik 11 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Fenerbahçe, senelik 4.2 milyon euro maaşı olan 37 yaşındaki golcü, Suudi temsilcisinde, sarı-lacivertlilerden aldığının yaklaşık olarak 3 katı fazlasını kazanacak.
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