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Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 08:55
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - VAR NEYİ GÖRDÜ DE ÇAĞIRDI!

Fenerbahçe neredeyse dün gece şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe alacaktı. Uzatmadaki penaltıyla şimdilik kara bulutları dağıttılar.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İlk yarıda F.Bahçe ne pas trafiği oturtabildi ne de rakip alanda baskı kurabildi. Belki iki pozisyon buldular ama oyunun kontrolü Kasımpaşa'daydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu devredeki en önemli artı, kötü oynarken takım savunmasını ihmal etmeyip rakibe pozisyon vermemeleriydi. İkinci devre takım biraz daha hırslandı. En azından oyuncular bir şeyler yapma çabası içine girdiler.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Ama yeterli bağlantılar olmadığı için atak girişimleri kopuktu. Ve bir duran topta skor dezavantajına düşüldü.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İşler zora girmişken Mert Hakan'ın frikiği imdada yetişti. Son dakika penaltısıyla da geceyi kurtardılar.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Şimdi gelelim gözlemlerime; takımı dün ikinci yarıda hırslarıyla ve dribblingleriyle ileriye taşıyanlar Ferdi ve Oosterwolde idi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Mert Hakan genelde çok çalıştı ama her zamanki gibi yine dağınıktı. Hele aut çizgisiyle 18'in birleştiği yerden kazanılan frikikte bütün arkadaşları pozisyon beklerken kaleye vurup kahraman olmak istemesi kendisi adına çok eksi bir puandı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularındaki fizik gücü belgeleyen elimde çok önemli bir veri var. İleri üçlüye bakalım; 3 tane yıldız Tadic, Dzeko ve Cengiz…

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bu üçlüden bir tanesinin dahi çalımla rakip eksilttiğini görmedim. Böyle bir tablonun dünyada benzeri yok.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, Batshuayi ile arasında ne problem olduğunu açıklasa iyi olur. Penaltı olayında çok ilginç şeyler yaşandı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

VAR neyi gördü de hakemi çağırdı. Hakem seyrettikten sonra nasıl o hayali el teması kanaatine vardı. Ya da benim gözlerim bozuk.

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