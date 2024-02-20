Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alagöz Holding'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki rakibi Perfumerias Avenida

Fenerbahçe Alagöz Holding'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki rakibi Perfumerias Avenida

Son dakika spor haberleri... FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding, 21 Şubat Çarşamba günü çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini ağırlayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz Holding'in FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki rakibi Perfumerias Avenida

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 21 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.

İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 6 Mart'ta yapılacak.

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan devleri geride bıraktı! İşte o istatistik...
TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ'cülere iade-i itibar veren Danıştay 5'e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'
F.Bahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu
F.Bahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!
BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları
ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU | 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman?
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | 8 bin sözleşmeli personel başvuru tarihleri, şartları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' 13:54
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 13:35
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 13:32
Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu Fred'in MR sonucu belli oldu! İşte son durumu 13:28
Fenerbahçe Alagöz Avenida'ı konuk edecek! Fenerbahçe Alagöz Avenida'ı konuk edecek! 13:28
Fenerbahçe Asseco Resovia deplasmanında! Fenerbahçe Asseco Resovia deplasmanında! 13:11
Daha Eski
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 12:59
Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Savino Del Bene! Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu Savino Del Bene! 12:56
Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor 12:53
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman? 12:52
G.Saray'ın Sparta Prag maçı hakemi belli oldu! G.Saray'ın Sparta Prag maçı hakemi belli oldu! 12:35
Arkas Spor Kupa'da Lüneburg'u ağırlayacak! Arkas Spor Kupa'da Lüneburg'u ağırlayacak! 12:24