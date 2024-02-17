Çaykur Rizespor 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda yoğun yağış altında geçen maçta hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.
Zorlu müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galibiyetle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Serdar Dursun, 65. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 27. dakikada Minchev'den geldi.
Bu sonuçla puanını 67'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı.
Fenerbahçe önümüzdeki hafta evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
4'üncü dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Muhammet'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top rakip savunma oyuncusundan dönerek ceza sahası içinde Akintola'nın önünde kaldı. Akintola'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üstten dışarı çıktı.
13'üncü dakikada Szymanski'nin ceza sahası önünde yerden verdiği pasta topla buluşan Dzeko'nun ayak içi ile kalenin sağ köşesine gönderdiği şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.
23'üncü dakikada Hojer'in ters ayağı ile yerden gönderdiği şık pasta ceza sahası yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in şutunda top kaleci Livakovic'de kaldı.
27'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın kafa ile havadan savunma arkasında gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Minchev'in, kaleye gönderdiği sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0.
45+1'inci dakikada Muhammet'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa, penaltı noktasında yükselerek kafa ile vuran Mocsi'nin şutu az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
48'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kayarak ayağı ile vuran Serdar, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan'ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda top kaleci Tarık'ın eline çarpıp ağlara gitti: 1-2.
76'ncı dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda, top yandan dışarı çıktı.
90+3'üncü dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Fenerbahçeli oyuncu Tadic'in sol kanattan havadan gönderdiği pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden İrfan Can'ın kaleye gönderdiği topa Mocsi'nin ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.