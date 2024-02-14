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Lazio'ya son anda gitmemişti
Devre arasında Ryan Kent takımdan ayrılıyordu. Fenerbahçe ve Lazio kulüpleri anlaşma sağlamıştı. İş sadece 27 yaşındaki futbolcunun imzasına kalmıştı. Ancak Kent şaşırtıcı bir kararla son anda transfer olmaktan vazgeçip, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini belirtmişti. Şimdi lig maçlarında forma giyemeyecek olan Kent, Avrupa'da da oynamazsa kalan 3 ayı boşta geçirecek.
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