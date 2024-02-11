Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’u devirip, yeniden liderliği almak için sahaya çıkıyor... Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerinden bu maçta güzel bir oyun ve üç puan istedi. Deneyimli hoca, zorlu maçta oynatacağı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

BECAO, 105 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan ve form tutan 28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023 tarihinde oynanan Pendikspor mücadelesinde sakatlanan Becao, ligde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 3 maçta forma giyemedi.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Brezilyalı oyuncu forma giymesi durumunda 105 gün sonra sahaya çıkmış olacak.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

SERDAR DURSUN 8 AY SONRA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin ara transferde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Serdar Dursun, 8 ay sonra sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe'ye 2021 yaz transfer döneminde transfer olup 2 sezon oynayan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında eski takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e gitmişti.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Son olarak 11 Haziran 2023'te Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan Serdar Dursun, oynaması durumunda 245 gün sonra yeniden sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

DZEKO 5 MAÇTIR SUSKUN

Süper Lig'de 16 golle krallık listesinin en üst sırasında bulunan golcü futbolcu Edin Dzeko, ligde 5 maçtır gol atamıyor.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip, Dzeko'nun skor üretemediği 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu maçlarda goller İrfan Can Kahveci (2), Cengiz Ünder (3) ve Michy Batshuayi'den (2) geldi.

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

İŞTE KARTAL'IN ALANYA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

FERDİ

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

ÇAĞLAR

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

DJIKU

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

MERT

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

İSMAİL

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

KRUNIC

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

TADIC

Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'i

SZYMANSKI

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