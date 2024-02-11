Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı CANLI izle! (Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i mağlup etmesinin ardından yeniden lider koltuğuna oturmak için sahaya çıkan Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep deplasmanında sakatlanan Joshua King, Corendon Alanyaspor karşısında forma giyemiyor. Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de kadroda yok. Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçının CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - CORENDON ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Krunic, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto, Carlos, Augusto, Oğuz

FENERBAHÇE - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR LİGDE 16. RANDEVUDA

Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle ligde 16. kez karşı karşıya geliyor. İki ekibin bugüne kadar ligde karşılaştığı 15 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 32 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 15 gol gördü.