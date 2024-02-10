Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isme yakın takip sürüyor. Sezon sonunda kulübe birçok teklif gelmesi planlanırken o ismi Alanyaspor maçında tribünden takip edecekler. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 10:24
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Kanarya ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Ayrıca sarı lacivertlilerde birçok ayrılık da yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Yönetim planladığı hamlelerin tümünü yaptı ve eksik noktaları kaliteli futbolcularla doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'de Avrupa takımlarının gözdesi konumunda yer alan yıldız isimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin yakın takibinin devam ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Takvim'in haberine göre, 2 Bundesliga ekibi İsmail Yüksek'i yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçında izleyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Bu iki Alman ekibinin Bayer Leverkusen ve Leipzig olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

İsmail Yüksek için geçtiğimiz haftalarda bonuslarla birlikte 12 milyon Euro'luk bir teklif gelmiş ancak Sarı-Lacivertli yönetim kapıyı 15 milyon Euro'dan açmış ve Fransız ekibi Lyon ile görüşmeler tıkanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

SÜREKLİ YÜKSELEN PERFORMANS

Bu sezon çok başarılı bir performans çizen İsmail Yüksek 34 resmi maçta görev yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

2548 dakika sahada kalan milli futbolcu 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

A Milli Takım'ın da bankosu haline gelen İsmail Yüksek için başka kulüplerin de devreye girmesi söz konusu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Fenerbahçe ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bunulan İsmail'in transferi konusunda Sarı-Lacivertli yönetimin her türlü kararına uyacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

Başka avrupa kulüplerinin de devreye girmesiyle İsmail Yüksek yaz transfer döneminde adından çok fazla söz ettirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

12 MAÇTA OYNADI

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek'in geçtiğimiz sezon başlayan yükselişi bu sezon zirve yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Alanyaspor maçında izleyecekler! Yıldız isme yakın takip...

12 kez milli takım formasını giyen genç oyuncunun 1 golü bulunuyor.

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