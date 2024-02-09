Haberler Fenerbahçe Serdar Dursun'da işlem tamam!

Serdar Dursun'da işlem tamam!

Fenerbahçe, Karagümrük’le Serdar Dursun transferi için anlaştı. Tecrübeli golcü, arkadaşlarıyla vedalaştı. Bugün imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Serdar Dursun'da işlem tamam!

Umut Nayir'i Pendikspor'a gönderdikten sonra yerli forvet arayışlarına başlayan Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'da karar kılmıştı. Sportif direktör Branco, tecrübeli golcüyle 15 gün önce görüşmüş ve prensip anlaşmasına da varmıştı. Bu görüşmenin ardından Karagümrük yönetimiyle irtibata geçen Fenerbahçe transfer komitesi, sonunda kırmızı-siyahlıları ikna etmeyi başardı.

19 GOLÜ VAR

Fenerbahçe, dün hem Karagümrük'le hem de Serdar Dursun'la anlaştı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 32 yaşındaki yıldızın bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Karagümrük'e giden Serdar, altı ay sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymiş olacak. Fenerbahçe'yle daha önce 64 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 19 kez ağları sarstı.

GÜMRÜK'TE 6 GOL ATTI

İkinci Karagümrük döneminde Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 22 maça çıkan Serdar Dursun 6 gol atmayı başardı.

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