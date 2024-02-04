Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemi Volkan Bayarslan'a ayrı bir parantez açtı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 09:08
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Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - VOLKAN BAYARSLAN'I ÇOK BEĞENDİM

Tabelaya baktığımızda çok net bir skor görüyoruz. Sanki Fenerbahçe rahat kazanmış gibi.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Oysa ki 90 dakikaya baktığımızda tablo hiç de öyle değil.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'nin attığı golleri, dışarı aldığımızda daha iyi oynayan, daha fazla pozisyon bulan Antalyaspor…

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

İlk yarıda Antalyaspor, sürekli kontrataklarla golü düşündü. Fenerbahçe özellikle Tadic'le pozisyon üretmeye çalıştı.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Maç tatsız-tuzsuz gidiyordu ki sahneye Cengiz Ünder çıktı. Onun sol ayakla uzak köşeye attığı çok golünü hatırlarız ama dün geceki farklıydı.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Gerilmedi, önünde defans oyuncusu vardı, hatta topu soluna bile çekmedi ama sert ve isabetli bir uzak direk golüyle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

İşte böyle oyuncular maç iyi gitmezken, tıkanmışken, sahneye çıktıklarında skoru değiştirebiliyorlar.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci yarı, oyunun mutlak hakimi Antalyaspor… Pek tabii ki bunda skorun da etkisi var. Sağdan geldiler, soldan geldiler, çok fazla pozisyon üretmeseler de son dakikalarda Buksa'nın bir kafası var.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Buksa bu tür golleri çok atmıştı. Ama dün gece sert ve iyi vuramadı. Golü de yapamadı.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe diken üzerindeyken ve uzatma dakikaları oynanırken, Bonucci'nin uzun ve güzel pasını iyi değerlendiren Batshuayi fişi çekiverdi.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sonuçta Fenerbahçe belki de Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinden çok iyi oynamasa da 3 puanla dönmesini bildi.

Ahmet Çakar Antalyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

Maçın en başarılı isimlerinden biri de hakem Volkan Bayarslan'dı. Çok beğendim. Belki bir iki faulü tartışılır ama zorluk derecesi yüksek böyle bir maçı mükemmele yakın yönetti.

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