Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe peş peşe hamlelerine devam ediyor. Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak taraftarı heyecanlandıran sarı-lacivertlilerde sıra forvete geldi. Scout ekibinin keşfettiği Matheus Saldanha konusunda ısrarcı olan Kanarya, Sırbistan'a çıkarma yapıyor. Brezilyalı golcü için ilk teklifi reddedilen yönetim, Belgrad'a uçarak yüz yüze görüşmeler yapacak. İşte yeni teklif ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Atletico Madrid'den kiralanan A Milli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'deki sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.
Ara transfer dönemine büyük önem veren yönetim, yaptığı yıldız takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefindeki sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın listesindeki isimler hakkında çalışmalarda bulunuyor.
SIRA FORVETE GELDİ!
Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de sıra golcü takviyesine geldi.
Forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, önemli bir hamlede bulundu.
SALDANHA OPERASYONU!
Fenerbahçe yönetimi, Partizan forması giyen Matheus Saldanha'nın peşine düştü.
24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kurmaylar, Sırp ekibiyle temasa geçti.
İlk teklifi geri çevrilen Kanarya, Saldanha için Partizan'a yeni bir teklif yaptı.
8 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, Sırp temsilcisine 8 milyon euro önerdi.
Partizan'ın Saldanha'dan 10 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE SIRBİSTAN'A GİDİYOR!
Sırbistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin yüz yüze görüşmelerde bulunmak için Belgrad'a gidebileceği aktarıldı.
Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Saldanha, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Brezilyalı futbolcunun Partizan'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
DİĞER