Haberler Fenerbahçe Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe peş peşe hamlelerine devam ediyor. Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak taraftarı heyecanlandıran sarı-lacivertlilerde sıra forvete geldi. Scout ekibinin keşfettiği Matheus Saldanha konusunda ısrarcı olan Kanarya, Sırbistan'a çıkarma yapıyor. Brezilyalı golcü için ilk teklifi reddedilen yönetim, Belgrad'a uçarak yüz yüze görüşmeler yapacak. İşte yeni teklif ve yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 15:11
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BURAK ŞENTÜRK
Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Süper Lig devi Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Ocak ayında yaptığı hamlelerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, operasyonu sürdürüyor.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'e imza attıran Kanarya, son olarak Çağlar Söyüncü'yü İstanbul'a getirdi.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Atletico Madrid'den kiralanan A Milli yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'deki sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Ara transfer dönemine büyük önem veren yönetim, yaptığı yıldız takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefindeki sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın listesindeki isimler hakkında çalışmalarda bulunuyor.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

SIRA FORVETE GELDİ!
Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de sıra golcü takviyesine geldi.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Kanarya, önemli bir hamlede bulundu.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

SALDANHA OPERASYONU!
Fenerbahçe yönetimi, Partizan forması giyen Matheus Saldanha'nın peşine düştü.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kurmaylar, Sırp ekibiyle temasa geçti.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

İlk teklifi geri çevrilen Kanarya, Saldanha için Partizan'a yeni bir teklif yaptı.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

8 MİLYON EURO ÖNERİLDİ!
Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, Sırp temsilcisine 8 milyon euro önerdi.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

Partizan'ın Saldanha'dan 10 milyon euro'luk bir beklentisi olduğu kaydedildi.

Sırbistan'a transfer çıkarması! Saldanha Fenerbahçe'ye

FENERBAHÇE SIRBİSTAN'A GİDİYOR!
Sırbistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin yüz yüze görüşmelerde bulunmak için Belgrad'a gidebileceği aktarıldı.

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