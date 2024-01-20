TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı
Son dakika spor haberi: Ocak ayında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan isimlere veda edilecek. Kanarya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan o yıldıza İngiltere'den talip çıktı. Ada ekibi, Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı. İşte detaylar...
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Teknik direktör İsmail Kartal, kupada oynanan Adanaspor maçının ardından takviyelere devam edilebileceğini belirtti.
Yapılması planlanan transferlerin yanında takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
Fenerbahçe'de bazı isimlerin kadrodan gönderilmesi planlanıyor.
İngiltere'den Ryan Kent'e talip çıktı.
İskoç futbolcu sezon başında bonservis bedeli ödenmeden Rangers'dan kadroya dahil olmuştu.
Ancak beklenen verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, oyuncuyu takımdan göndermeyi planlıyor.
Takvim'in haberine göre Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'ın kıskacında.
İngiliz kulübünün Sarı-Lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklifini sunduğu öğrenildi.
İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
27 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Kent, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
Kent, Liverpool, Bristol City ve Freiburg gibi takımların da formasını giydi.
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