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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Ocak ayında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan isimlere veda edilecek. Kanarya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan o yıldıza İngiltere'den talip çıktı. Ada ekibi, Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Yönetim, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Teknik direktör İsmail Kartal, kupada oynanan Adanaspor maçının ardından takviyelere devam edilebileceğini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Yapılması planlanan transferlerin yanında takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bazı isimlerin kadrodan gönderilmesi planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

İngiltere'den Ryan Kent'e talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

İskoç futbolcu sezon başında bonservis bedeli ödenmeden Rangers'dan kadroya dahil olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Ancak beklenen verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, oyuncuyu takımdan göndermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Takvim'in haberine göre Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'ın kıskacında.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

İngiliz kulübünün Sarı-Lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

27 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Kent, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızı İngiltere yolcusu! Resmi teklif yapıldı

Kent, Liverpool, Bristol City ve Freiburg gibi takımların da formasını giydi.

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