TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana kulüp arayan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, RB Salzburg'un da listesinde olduğu ifade edildi.

Avusturya temsilcisinin, geçtiğimiz yaz da ilgilendiği ancak resmi teklif yapmadığı Diomande için bu kez somut bir teklif sunacağı kaydedildi.