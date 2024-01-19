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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, defans hattına takviye için düşündüğü sürpriz isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 14:43
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Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna Bonucci ve Krunic gibi iki önemli ismi kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerin ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Fransız basınında Score'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Lyon'dan ayrılması gündemde olan Sinaly Diomande ile ilgilendi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Geçtiğimiz kasım ayından bu yana kulüp arayan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, RB Salzburg'un da listesinde olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Avusturya temsilcisinin, geçtiğimiz yaz da ilgilendiği ancak resmi teklif yapmadığı Diomande için bu kez somut bir teklif sunacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Haberde genç stoperin güncel piyasa değerinin, 7 milyon euro olduğu da hatırlatıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

SINALY DIOMANDE KİMDİR?

9 Nisan 2001 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Profesyonel futbol kariyerine Guidars FC'de başladı, ardından Olympique Lyon altyapısında transfer oldu. 2020 yılında ise Olympique Lyon'da A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!

Defans hattında stoper olarak görev yapan Sinaly Diomande, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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