TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Diomande için nabız yoklamış!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, defans hattına takviye için düşündüğü sürpriz isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Tuğçe Erginkoç)
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Geçtiğimiz kasım ayından bu yana kulüp arayan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun, RB Salzburg'un da listesinde olduğu ifade edildi.
Avusturya temsilcisinin, geçtiğimiz yaz da ilgilendiği ancak resmi teklif yapmadığı Diomande için bu kez somut bir teklif sunacağı kaydedildi.
Haberde genç stoperin güncel piyasa değerinin, 7 milyon euro olduğu da hatırlatıldı.
SINALY DIOMANDE KİMDİR?
9 Nisan 2001 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Guidars FC'de başladı, ardından Olympique Lyon altyapısında transfer oldu. 2020 yılında ise Olympique Lyon'da A takıma yükseldi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Sinaly Diomande, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
1.84 cm boyundaki oyuncu, 11 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını terletti.
Diomande'nin Lyon'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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