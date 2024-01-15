Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...
Son dakika spor haberi: Ocak ayının transferdeki en hızlı takımı Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'e imza attırarak gündem yaratan sarı-lacivertliler, gözünü hücum hattına çevirdi. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, Manchester United'ın golcü futbolcusu Anthony Martial'ın peşine düştü. Fransız golcünün transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Dünyaca ünlü yıldızı sezon sonuna kadar kiralayan Fenerbahçe, stoper rotasyonunu güçlendirdi.
Sarı-lacivertlilerde ikinci transfer orta saha bölgesine yapıldı.
Uzun süren görüşmelerin ardından Boşnak yıldız Rade Krunic ile anlaşma sağlandı.
Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.
Savunmadaki yerli rotasyonuna Çağlar Söyüncü'yü takviye etmek isteyen yönetim, şartları zorluyor.
A Milli yıldızla temaslarından olumlu dönüş alan kurmaylar, Atletico Madrid'i ikna etmek için çaba gösteriyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de hücum bölgesi için de girişimler yapılıyor.
Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine transferde düğmeye basıldı.
Belçika ve İngiltere'den talipleri bulunan Batshuayi'ye uygun teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.
Batshuayi yerine nokta atışı bir takviye planlayan sarı-lacivertliler, gözünü İngiltere'ye çevirdi.
ANTHONY MARTIAL LİSTEDE!
Önemli bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya, Premier Lig'de forma giyen Anthony Martial'ı listeyi aldı.
Transfer için Manchester United ile temasa geçen yönetim, henüz Martial'e resmi teklif yapmadı.
YAZ AYLARINDA TRANSFER DAHA MÜMKÜN!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katmak istediği Anthony Martial'ın transferinin yaz aylarında daha mümkün olduğu ifade edildi.
Manchester United'ın sezon sonunda 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağı ve Fransız golcünün yaz aylarında serbest kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe ile birlikte Inter ve West Ham'ın da Martial ile ilgilendiği bildirildi.
Arabistan Ligi'nden de talipleri bulunan Martial'ın kişisel nedenlerden dolayı buna yanaşmadığı kaydedildi.
DİĞER