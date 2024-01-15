Haberler Fenerbahçe Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Son dakika spor haberi: Ocak ayının transferdeki en hızlı takımı Fenerbahçe'den üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'e imza attırarak gündem yaratan sarı-lacivertliler, gözünü hücum hattına çevirdi. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, Manchester United'ın golcü futbolcusu Anthony Martial'ın peşine düştü. Fransız golcünün transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 18:32
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BURAK ŞENTÜRK
Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Anthony Martial heyecanı yaşanıyor.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Ocak ayına müthiş bir giriş yapan sarı-lacivertliler, üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendirdi.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

İlk olarak savunma hattını güçlendiren Kanarya, Leonardo Bonucci transferiyle büyük sükse yarattı.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Dünyaca ünlü yıldızı sezon sonuna kadar kiralayan Fenerbahçe, stoper rotasyonunu güçlendirdi.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Sarı-lacivertlilerde ikinci transfer orta saha bölgesine yapıldı.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Uzun süren görüşmelerin ardından Boşnak yıldız Rade Krunic ile anlaşma sağlandı.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Savunmadaki yerli rotasyonuna Çağlar Söyüncü'yü takviye etmek isteyen yönetim, şartları zorluyor.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

A Milli yıldızla temaslarından olumlu dönüş alan kurmaylar, Atletico Madrid'i ikna etmek için çaba gösteriyor.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Öte yandan Fenerbahçe'de hücum bölgesi için de girişimler yapılıyor.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine transferde düğmeye basıldı.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Belçika ve İngiltere'den talipleri bulunan Batshuayi'ye uygun teklif gelmesi durumunda yollar ayrılacak.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Batshuayi yerine nokta atışı bir takviye planlayan sarı-lacivertliler, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

ANTHONY MARTIAL LİSTEDE!
Önemli bir yıldızı renklerine bağlamayı amaçlayan Kanarya, Premier Lig'de forma giyen Anthony Martial'ı listeyi aldı.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Transfer için Manchester United ile temasa geçen yönetim, henüz Martial'e resmi teklif yapmadı.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

YAZ AYLARINDA TRANSFER DAHA MÜMKÜN!
İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna katmak istediği Anthony Martial'ın transferinin yaz aylarında daha mümkün olduğu ifade edildi.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Manchester United'ın sezon sonunda 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağı ve Fransız golcünün yaz aylarında serbest kalacağı belirtildi.

Transfer tarihi belli oldu! Fenerbahçe ve Martial...

Fenerbahçe ile birlikte Inter ve West Ham'ın da Martial ile ilgilendiği bildirildi.

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