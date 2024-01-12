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Krunic'te geri sayım

Bonucci’yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Rade Krunic için de geri sayıma geçti. 30 yaşındaki orta sahanın en geç hafta sonu İstanbul’a gelip resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Krunic'te geri sayım

Devre arası transferini Leonardo Bonucci ile acan Fenerbahce, ikinci bombasını da patlatmak uzere... Sezon başında kadrosuna katamadığı Rade Krunic icin aralık ayında yeniden harekat başlatan sarı-lacivertliler, bu kez mutlu sona cok yakın. Boşnak oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahce yonetimi, AC Milan'ı da ikna etti ve son detaylar goruşuluyor. Aradaki ufak puruzler giderildiği an Krunic, sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

SKY İtalia da Fenerbahce ile Milan'ın 5 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde; Krunic'in bavullarını toplamaya başladığı vurgulandı. 30 yaşındaki yıldız, en gec hafta sonu İstanbul'a gelecek. Milan CEO'su Giorgio Furlani de Atalanta macı sonrasında yaptığı acıklamada; transferin buyuk olcude tamamlandığını duyurdu. Krunic'le 3.5 yıllık sozleşme imzalanacak. Bu surede toplam 12 milyon euro maaş odenecek.

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