Fenerbahçe'de Mert Müldür şov yaptı

Kanarya'da neredeyse as-yedek ayrımı kalmadı. Sakat, cezalı fark etmiyor. Gelen, gideni aratmıyor. Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda boy göstermek için kampa katılmıştı. Yerine görev yapan Mert Müldür, Osayi'yi bir an bile olsun aratmadı. İstanbulspor karşılaşmasında Edin Dzeko'nun golünün asistini yapan 24 yaşındaki sağ bek, Konyaspor mücadelesinde de çok etkiliydi. İrfan Can Kahveci ile birlikte sağ kanadı çok iyi kullanan Mert, Sebastian Szymanski'nin pasını attığı golle asiste çevirdi. Böylece Osayi'nin yerine oynadığı 2 haftada 1 gol, 1 asist ile resital sundu.