Fenerbahçe - Tümosan Konyaspor maçı CANLI izle! Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Kadıköy Ülker Stadumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, King, Dzeko

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Fenerbahçe - Konyaspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

CEZALILAR GERİ DÖNDÜ!

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemiyor. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamadı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyen diğer isimler.

SAVUNMADA ZORUNLU ROTASYON SÜRÜYOR

Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu kullandı.