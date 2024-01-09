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TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe için geliyor! İşte maliyeti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaşıyor. Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Union Berlin'e veda etme kararı alan Bonucci, rotayı Kanarya'ya kırıyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Bonucci ile yaptığı görüşmede yıldız ismi ikna etti. İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosuna lider bir stoper katmak için görüşmelerin hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid forması giyen Savic ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

Ancak yıldız futbolcunun maliyeti 1.5 yıl için 6 milyon Euro olunca Fenerbahçe masadan kalktı.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

EURO 2024'te İtalya Milli Takımı kadrosunda olmak isteyen Bonucci, yeni bir maceraya atılma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

DZEKO İKNA ETTİ!
Calciomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun transferde önemli rol oynadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

Kanarya'nın Boşnak yıldızı, transferde devreye girdi ve Bonucci ile yaptığı görüşmede yıldız ismi ikna etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

SPALETTI'DEN DE GÜVENCE ALDI!
Öte yandan Bonucci'nin İtalya Milli Takım teknik direktörü Luciano Spaletti'den de Fenerbahçe'nin yüksek seviyesi hakkında güvence aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

BONUCCI 2 GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GİDEBİLİR!
Bonucci'nin 9 ila 10 Ocak arasında İstanbul'a gidip anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

MALİYETİ BELLİ OLDU!
Yıldız stoper Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

İtalyan savunmacının öncelikle kulübü Union Berlin ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Bunun için de 1 milyon 250 bin euro'luk kalan ücretinden feragat etmesi gerekiyor.

TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe'ye! Maliyeti belli oldu

Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 2.8 milyon euro'ya geleceği iddia ediliyor.


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