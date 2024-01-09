TRANSFER HABERİ: Leonardo Bonucci Fenerbahçe için geliyor! İşte maliyeti
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaşıyor. Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci'yi renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Union Berlin'e veda etme kararı alan Bonucci, rotayı Kanarya'ya kırıyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Bonucci ile yaptığı görüşmede yıldız ismi ikna etti. İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid forması giyen Savic ile masaya oturdu.
Ancak yıldız futbolcunun maliyeti 1.5 yıl için 6 milyon Euro olunca Fenerbahçe masadan kalktı.
Kanarya'nın Savic'ten sonra gündemine eski yıldızı Simon Kjaer de geldi. Onunla da anlaşma sağlanamadı.
Fenerbahçe'nin son görüştüğü isim İtalyan stoper Leonardo Bonucci...
Union Berlin forması giyen 36 yaşındaki Leonardo Bonucci, ocak ayında takıma veda etmeye hazırlanıyor.
EURO 2024'te İtalya Milli Takımı kadrosunda olmak isteyen Bonucci, yeni bir maceraya atılma kararı aldı.
DZEKO İKNA ETTİ!
Calciomercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, dünyaca ünlü savunmacıyı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun transferde önemli rol oynadığı belirtildi.
Kanarya'nın Boşnak yıldızı, transferde devreye girdi ve Bonucci ile yaptığı görüşmede yıldız ismi ikna etmeyi başardı.
SPALETTI'DEN DE GÜVENCE ALDI!
Öte yandan Bonucci'nin İtalya Milli Takım teknik direktörü Luciano Spaletti'den de Fenerbahçe'nin yüksek seviyesi hakkında güvence aldığı belirtildi.
BONUCCI 2 GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A GİDEBİLİR!
Bonucci'nin 9 ila 10 Ocak arasında İstanbul'a gidip anlaşmayı imzalaması bekleniyor.
MALİYETİ BELLİ OLDU!
Yıldız stoper Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti de belli oldu.
İtalyan savunmacının öncelikle kulübü Union Berlin ile sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Bunun için de 1 milyon 250 bin euro'luk kalan ücretinden feragat etmesi gerekiyor.
Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 2.8 milyon euro'ya geleceği iddia ediliyor.
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