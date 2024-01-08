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Olimpiyat'ta Fener alayı

İlk yarıyı zirvede bitiren Fenerbahçe, ikinci yarıya da muhteşem başladı. Cengiz Ünder’in 4 golle yıldızlaştığı mücadelede İstanbulspor’u 5-1 deviren Sarı Kanarya liderliğini devam ettirdi. Sarı-lacivertlilerin diğer golü ise Edin Dzeko’dan geldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Olimpiyat'ta Fener alayı

Sezonun ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde lider bitiren Fenerbahçe, ikinci yarının ilk karşılaşmasında İstanbulspor'u farklı geçerek, zirvedeki yerini korudu. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında 90 dakika muhteşem bir oyun ortaya koyan sarı-kanarya, sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı. İlk düdükle birlikte oyunu rakip kaleye yıkan Fenerbahçe, çok geçmeden de aradığı golü buldu. Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen ve İrfan'ın yokluğunda ilk 11'de maça çıkan Cengiz Ünder, ceza sahası dışından muhteşem bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

İLK YARIDA 5 GOL

İlk golü atan Cengiz, 32'de hata yaptı ve İstanbulspor, Muammer'le skoru eşitledi. Bu golden 2 dakika sonra ise İstanbulspor savunmasının hatasını değerlendiren yıldız oyuncu, hem kendisinin hem de Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti. 44'te bir kez daha sahneye çıkan Cengiz, durumu 3-1'e getirdi. 45+1'de ise bu kez sarı-lacivertlilerin Boşnak yıldızı Edin Dzeko sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu tayin etti: 4-1. Günün yıldızı Cengiz, ikinci yarının 45.saniyesinde skoru 5-1 yaptı. 3 puanı 5 golle alan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını da 47'ye yükseltti.

FREDSİZ İKİNCİ KEZ

Fenerbahçe, Fred'den yoksun çıktığı 7.maçında ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, sambacının oynamadığı, Ludogorets, Nordsjaelland ve Trabzonspor maçlarını kaybetmiş, A.Demir ile Galatasaray'la da berabere kalmıştı. F.Bahçe Fred'siz bir tek Karagümrük'ü mağlup etmişti.

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