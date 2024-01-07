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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. İstanbulspor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 17:21 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 17:21
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İstanbulspor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

44 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe deplasmanda galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise zorlu karşılaşmaya puanlar almak için çıkıyor.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

İSTANBULSPOR: Alp Arda, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 17 haftanın 15'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 44 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 12 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

2 SAKAT 2 CEZALI

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesinde 2 sakat 3 de cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao ile Miha Zajc'ın yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Fred ve İrfan Can Kahveci, kart cezaları nedeni ile görev alamıyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo ile Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde 10 Ocak Çarşamba günü Konyaspor ile oynanacak olan 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında forma giyemeyecek.

AFRİKA KUPASI'NA 2 OYUNCU

Sarı-lacivertiler, 34'üncü Afrika Uluslar Kupası'na ise 2 oyuncu gönderdi. Gana Milli Takımı kadrosunda yer alan Alexander Djiku ile Nijerya Milli Takımı'nda olan Bright Osayi-Samuel, ülkelerinin formalarını terletecek. İki isim, ülkelerinin milli takımlarının gruptaki şanslarına göre geri dönecek. Djiku ve Osayi-Samuel, ligde en az 6 maçta sarı-lacivertli ekipte yer alamayacak.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı 7 Ocak Pazar günü saat 16:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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