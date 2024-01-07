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Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı transferlerle birlikte birçok isimle de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:41
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Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Kanarya ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamak ve şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha transferine verildi.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Sarı-lacivertliler, orta saha transferi için Milan forması giyen Rade Krunic'i takıma kazandırmak üzere...

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, Boşnak futbolcunun takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

"TAKIM ARIYOR OLMASI BİZİM İÇİN DAHA İYİ"

Krunic'in Empoli maçının kadrosunda olmadığını açıklayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Stoper transferi için Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen bazı oyunculara veda edilecek.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

JOSHUA KING AYRILIYOR

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen oyunculardan biri de Joshua King...

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan Joshua King'le bu ay içinde yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

İngiltere'den bazı teklifler alan Norveçli oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

King için gelecek cüzi bir bonservis bedeli kabul edilecek.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Joshua King bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

Norveçli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor

King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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