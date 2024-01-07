Fenerbahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapacağı transferlerle birlikte birçok isimle de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusuyla vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta saha transferine verildi.
Sarı-lacivertliler, orta saha transferi için Milan forması giyen Rade Krunic'i takıma kazandırmak üzere...
İtalyan ekibinin teknik direktörü Stefano Pioli, Boşnak futbolcunun takımdaki geleceği hakkında konuştu.
"TAKIM ARIYOR OLMASI BİZİM İÇİN DAHA İYİ"
Krunic'in Empoli maçının kadrosunda olmadığını açıklayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.
Stoper transferi için Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen bazı oyunculara veda edilecek.
JOSHUA KING AYRILIYOR
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen oyunculardan biri de Joshua King...
Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan Joshua King'le bu ay içinde yollarını ayırmayı planlıyor.
İngiltere'den bazı teklifler alan Norveçli oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor.
King için gelecek cüzi bir bonservis bedeli kabul edilecek.
Joshua King bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı.
Norveçli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
King'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.
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