FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor
Kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Stoper hattına transfer yapması beklenen sarı lacivertliler dünya yıldızına kancayı taktı. İtalyanlar tecrübeli ismi Fenerbahçe'ye yazdı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)
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Özellikle savunma bölgesine transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İtalyan medyası Fenerbahçe'nin dünya yıldızına ilgisi olduğunu duyurdu.
Sportitalia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Bonucci ile ilgileniyor.
36 yaşındaki oyuncu sezon başında Juventus'tan Union Berlin'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Bonucci, Union Berlin formasıyla 10 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli stoper oyuncusu kariyerinde Bari, Inter, Milan Juventus gibi önemli takımlarda görev aldı.
İtalya Milli Takımı ile 120 maça çıkan Bonucci, 8 gol kaydetti.
1.5 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
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