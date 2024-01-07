Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

Kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Stoper hattına transfer yapması beklenen sarı lacivertliler dünya yıldızına kancayı taktı. İtalyanlar tecrübeli ismi Fenerbahçe'ye yazdı. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 16:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

3 kulvarda yarışacak olan sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

Sarı lacivertli teknik heyet yönetime transfer raporunu sundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

Özellikle savunma bölgesine transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

İtalyan medyası Fenerbahçe'nin dünya yıldızına ilgisi olduğunu duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

Sportitalia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Bonucci ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

36 yaşındaki oyuncu sezon başında Juventus'tan Union Berlin'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

Bonucci, Union Berlin formasıyla 10 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

Tecrübeli stoper oyuncusu kariyerinde Bari, Inter, Milan Juventus gibi önemli takımlarda görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

İtalya Milli Takımı ile 120 maça çıkan Bonucci, 8 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

1.5 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar transferi duyurdu! Dünya yıldızı geliyor

.

DİĞER
Son dakika haberleri: Bülent Timurlenk'ten bomba sözler! "Okan Buruk ve takım yalnız bırakıldı"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve İl Başkanı ilk açıklamasını yapıyor
Cengiz Ünder'in kariyerinde bir ilk!
Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış"
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış" Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış" 17:07
Cengiz Ünder'in kariyerinde bir ilk! Cengiz Ünder'in kariyerinde bir ilk! 17:02
Recep Uçar: Finalleri yapamadık! Recep Uçar: Finalleri yapamadık! 16:59
Bülent Uygun: Yeni gelmedik, geri geldik! Bülent Uygun: Yeni gelmedik, geri geldik! 16:55
Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz" Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz" 16:52
İstanbulspor'dan büyük hata! Cengiz affetmedi İstanbulspor'dan büyük hata! Cengiz affetmedi 16:46
Daha Eski
Milan deplasmanda rahat kazandı! Milan deplasmanda rahat kazandı! 16:39
Rey Manaj Galatasaray maçında yok! Rey Manaj Galatasaray maçında yok! 16:39
Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli Bakasetas Beşiktaş'a doğru! İşte bonservis bedeli 16:23
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 16:12
Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? 16:11
G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? G.Saray - Konyaspor maçı saat kaçta? 16:02