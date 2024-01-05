Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de hareketlilik başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilere Real Valladolid'e satılan Gustavo Henrique'den sevindirici haber geldi. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 15:09
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Teknik heyetin raporuna göre hareket eden sarı lacivertli kurmaylar transfer görüşmelerini yürütüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Yapılacak transferlere kaynak arayan Fenerbahçe'ye eski oyuncusu Gustavo Henrique'den müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon 1.4 milyon euro karşılığında Flamengo'dan kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Sarı lacivertliler 1.4 milyon euro ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Jesus'un bizzat istediği Gustavo Henrique Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkan 30 yaşındaki stoper 3 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Sakatlık problemi yaşayan savunma oyuncusu Fenerbahçe'de kalıcı olamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

1.2 MİLYON EURO BEDELLE SATILDI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper oyuncusunu 1.2 milyon Euro bedelle Real Valladolid'e sattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique piyangosu! İşte kasaya girecek rakam

Real Valladolid, Gustavo Henrique'yi transfer listesine koydu.

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