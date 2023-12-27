FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanki, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri, 24 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi gösteriyor. Ocak ayında teklif gelmesi beklenen Polonyalı futbolcunun takımdaki son durumu merak konusu oldu. Peki Szymanski ara transfer döneminde takımdan ayrılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin transfer kararı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:06
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Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Szymanski, 11 gol ve 10 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.
Hücuma önemli katkı veren genç yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAMGA VURDU!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, özellikle Beşiktaş ile oynanan derbiye performansıyla damga vurdu.
3-1 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asist yapan Szymanski, galibiyetin mimarı oldu.
AVRUPA DEVLERİ DEVREDE!
Performansıyla göz dolduran Sebastian Szymanski, transferde Avrupa devlerinin radarına girdi.
Polonya basınından Rzeczpospolita'da yer alan habere göre; İngiliz ekipleri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski transferi için devrede.
Ocak ayını hareketli geçirecek olan Fenerbahçe'ye birçok transfer teklifinin gelmesi bekleniyor.
SZYMANSKI AYRILACAK MI?
Fenerbahçe yönetimi, önemli takımlar tarafından takip edilen Sebastian Szymanki'yi ocak ayında bırakmaya niyeti yok.
Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, takımın kilit oyuncularından biri olan Polonyalı yıldızın satışına bu dönemde yanaşmıyor.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Sebastian Szymanki'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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