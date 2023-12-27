FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Ocak ayını hareketli geçirecek olan Fenerbahçe'ye birçok transfer teklifinin gelmesi bekleniyor.

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, takımın kilit oyuncularından biri olan Polonyalı yıldızın satışına bu dönemde yanaşmıyor.