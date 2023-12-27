Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanki, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Özellikle İngiltere Premier Lig ekipleri, 24 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi gösteriyor. Ocak ayında teklif gelmesi beklenen Polonyalı futbolcunun takımdaki son durumu merak konusu oldu. Peki Szymanski ara transfer döneminde takımdan ayrılacak mı? İşte Fenerbahçe'nin transfer kararı... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Sezon başında transfer edilen Polonyalı futbolcu, takıma kısa sürede uyum sağladı.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

24 yaşındaki oyuncu, ikonikleşen gol sevinciyle taraftarın sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Szymanski, 11 gol ve 10 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Hücuma önemli katkı veren genç yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAMGA VURDU!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı, özellikle Beşiktaş ile oynanan derbiye performansıyla damga vurdu.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

3-1 kazanılan maçta 1 gol ve 1 asist yapan Szymanski, galibiyetin mimarı oldu.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

AVRUPA DEVLERİ DEVREDE!
Performansıyla göz dolduran Sebastian Szymanski, transferde Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Polonya basınından Rzeczpospolita'da yer alan habere göre; İngiliz ekipleri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, Szymanski transferi için devrede.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Ocak ayını hareketli geçirecek olan Fenerbahçe'ye birçok transfer teklifinin gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

SZYMANSKI AYRILACAK MI?
Fenerbahçe yönetimi, önemli takımlar tarafından takip edilen Sebastian Szymanki'yi ocak ayında bırakmaya niyeti yok.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, takımın kilit oyuncularından biri olan Polonyalı yıldızın satışına bu dönemde yanaşmıyor.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Fenerbahçe'nin sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Sebastian Szymanki'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE TRABSFER HABERİ: Ocak ayında ayrılacak mı? Derbi öncesi Szymanski gelişmesi

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı!
SON DAKİKA | 2024 asgari ücret açıklanıyor! Külliye'de milyonların beklediği zirve! Asgari ücret zammında konuşulan rakam ne?
Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı
Transfer söz artık G.Saray'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler...
F.Bahçe'ye Barça piyangosu! Yıldız isim...
Külliye'de asgari ücret toplantısı
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 3. toplantı tarihi ne?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedilecek 11:15
Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak? İşte yanıtı 11:04
F.Bahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler... F.Bahçe'den şaşırtan hamle! Arda Güler... 11:01
Ocakta ayrılacak mı? Derbi öncesi flaş gelişme Ocakta ayrılacak mı? Derbi öncesi flaş gelişme 11:01
Transfer söz artık G.Saray'da! Transfer söz artık G.Saray'da! 10:55
F.Bahçe'ye Barça piyangosu! Yıldız isim... F.Bahçe'ye Barça piyangosu! Yıldız isim... 10:37
Daha Eski
Kadınlar basketbolunda derbi heyecanı! Kadınlar basketbolunda derbi heyecanı! 10:23
Aslan'a kötü haber! Marsilya devrede Aslan'a kötü haber! Marsilya devrede 09:58
Fatih Terim'in ilk transferi ve ekibi ortaya çıktı! Fatih Terim'in ilk transferi ve ekibi ortaya çıktı! 09:55
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? 09:51
Alperen'in müthiş oyunu Houston'a yetmedi! Alperen'in müthiş oyunu Houston'a yetmedi! 09:42
DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi 09:41