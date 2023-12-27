FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

"Kontratım gelecek sene bitiyor. Teklif gelmesi halinde düşüneceğim. Galatasaray'ı takip ediyorum, iyi bildiğim bir takım. Mancini ile bir şampiyonluk daha yaşamak fena olmaz. Milli takımdan arkadaşım Misimovic de Galatasaray taraftarından övgüyle bahsediyor."