Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, Mauro Icardi ile yaşadığı tartışma ve sonrasında sosyal medyadan Arjantinli yıldız için yaptığı yorumla gündem olmuştu. Tecrübeli forvetin yıllar önce Galatasaray ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

İki takım sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Aynı puana sahip Galatasaray ise averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Mücadelenin en çok konuşulan anlarından biriyse Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında yaşanan tartışma oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Boşnak golcü, Arjantinli forvetin penaltı beklediği pozisyon sonrası rakibine tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Icardi'nin de Dzeko'ya karşılık vermesi sonrası ikili arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, mücadele sonrası Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Edin Dzeko da Romano'nun bu paylaşımına yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Deneyimli forvet paylaşımında "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Öte yandan Edin Dzeko'nun yıllar önce Galatasaray ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

"GALATASARAY'I İYİ TANIYORUM"

Dzeko, 2014 yılında TRT'ye verdiği röportajda "Kontratım gelecek sene bitiyor. Teklif gelmesi halinde düşüneceğim. Galatasaray'ı takip ediyorum, iyi bildiğim bir takım. Mancini ile bir şampiyonluk daha yaşamak fena olmaz. Milli takımdan arkadaşım Misimovic de Galatasaray taraftarından övgüyle bahsediyor." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...

Tecrübeli santrfor, 16 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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