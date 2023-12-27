FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko'dan olay Galatasaray sözleri! 9 yıl önce...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Boşnak golcü Edin Dzeko, Mauro Icardi ile yaşadığı tartışma ve sonrasında sosyal medyadan Arjantinli yıldız için yaptığı yorumla gündem olmuştu. Tecrübeli forvetin yıllar önce Galatasaray ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe bu sonuçla puanını 44'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Aynı puana sahip Galatasaray ise averaj farkıyla 2. sırada yer aldı.
Mücadelenin en çok konuşulan anlarından biriyse Edin Dzeko ve Mauro Icardi arasında yaşanan tartışma oldu.
Boşnak golcü, Arjantinli forvetin penaltı beklediği pozisyon sonrası rakibine tepki gösterdi.
Icardi'nin de Dzeko'ya karşılık vermesi sonrası ikili arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, mücadele sonrası Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Edin Dzeko da Romano'nun bu paylaşımına yanıt verdi.
Deneyimli forvet paylaşımında "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Edin Dzeko'nun yıllar önce Galatasaray ile ilgili söylediği sözler yeniden gündem oldu.
"GALATASARAY'I İYİ TANIYORUM"
Dzeko, 2014 yılında TRT'ye verdiği röportajda "Kontratım gelecek sene bitiyor. Teklif gelmesi halinde düşüneceğim. Galatasaray'ı takip ediyorum, iyi bildiğim bir takım. Mancini ile bir şampiyonluk daha yaşamak fena olmaz. Milli takımdan arkadaşım Misimovic de Galatasaray taraftarından övgüyle bahsediyor." ifadelerini kullanmıştı.
Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıktı.
Tecrübeli santrfor, 16 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Dzeko'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
37 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.
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