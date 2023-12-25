Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

İlk yarının röntgeni şöyle; Fenerbahçe sahasında oynuyor, kaleye gidemiyor, Galatasaray'ın topa sahip olma oranı yüzde 60! Nihayet ikinci yarıda bu maçta hiç dışarıda kalmaması gereken İsmail'i sahaya sürdü.

İrfan Can alıştığı yere geldi ama ilk devrede fizik açıdan yıpranmıştı zaten. Tadic haftalardır kolay maçlarda bile yürüyerek oynuyor. Bir de karşısında Boey var… Tadic 69. dakikada çıkana kadar Fenerbahçe 10 kişi oynadı. Zaten King girdikten sonra ancak Boey'un dengesi bozuldu.