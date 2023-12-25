Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray golsüz berabere kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ı eleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 08:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Kadıköy'de oynanan dev derbide gol sesi çıkmadı.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı değerlendirdi.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

KARTAL'IN BÜYÜK YANLIŞLARI - ÖMER ÜRÜNDÜL

Bugüne kadar rekor sayıda faulün yapıldığı, karşılıklı organize tak atağın gelişmediği, 90 dakika boyunca kaleyi tutan tek vuruşun dahi olmadığı gördüğüm en kötü 2-3 derbiden biriydi.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Galatasaray aslında Fenerbahçe'nin yanlış kadrosundan dolayı pozisyon bulmasa da ilk yarıyı domine eden takımdı.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Ama üretkenlik yoktu. İkinci yarıda biraz daha oyun Fenerbahçe'ye döner gibi oldu ama futbolsuz gecede maç da golsüz bitti.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Bu sonuç tabii ki Galatasaray için avantajdır. Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın çok büyük yanlışlarına…

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Bu kadro teşkili nereden aklına geldi? İrfan Can 3 senedir orta sahada oynamıyor.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Fred'in sakatlık döneminde zayıf rakiplere karşı bile hiç bu bölgede oynatmadın. Bu büyük icat Galatasaray derbisine mi rastladı?

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

İlk yarının röntgeni şöyle; Fenerbahçe sahasında oynuyor, kaleye gidemiyor, Galatasaray'ın topa sahip olma oranı yüzde 60! Nihayet ikinci yarıda bu maçta hiç dışarıda kalmaması gereken İsmail'i sahaya sürdü.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

İrfan Can alıştığı yere geldi ama ilk devrede fizik açıdan yıpranmıştı zaten. Tadic haftalardır kolay maçlarda bile yürüyerek oynuyor. Bir de karşısında Boey var… Tadic 69. dakikada çıkana kadar Fenerbahçe 10 kişi oynadı. Zaten King girdikten sonra ancak Boey'un dengesi bozuldu.

Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Gururuyla oynadı"

Gelelim son felakete… Batshuayi gibi önemli bir oyuncu en zor deplasmanlardan birinde 4 gün önce hattrick yapmış, onu son 20 dakika düşünmüyorsun bari uzatmanın bitmesine 3 dakika kala sahaya sürüp gururuyla oynama.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu olay sözler! "Korkaklar"
100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe...
ETİ MADEN İŞLETMELERİ PERSONEL ALIMI 2023 | ETİ Maden 103 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekliye yüzde kaç zam gelecek?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'a sert eleştiri! İsmail Kartal'a sert eleştiri! 08:48
Maç sonu olay sözler! "Korkaklar" Maç sonu olay sözler! "Korkaklar" 08:28
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 25 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:01
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi ve G.Saray paylaşımı! 01:20
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 01:08
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! 01:08
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi cevabı! 01:06
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 00:19
Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı 23:57
100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe... 100 milyon Euro ödenmişti! F.Bahçe... 23:43
G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! 23:43