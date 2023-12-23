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TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilere eski oyuncusu Attila Szalai'nin menajerinden sürpriz bir öneri geldi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 07:16
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TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken operasyonlarını hızlandıran sarı-lacivertli yönetime sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Sezon başında Fenerbahçe'den Hoffenheim'a giden Attila Szalai, Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Almanya'da mutsuz olan Macar oyuncunun menajerinden sarı-lacivertli yönetime 'Szalai'yi getirebilirim' mesajı geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği karara göre hareket edecek.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

25 yaşındaki Szalai, bu sezon yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Macar futbolcunun, Hoffenheim ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

ATTILA SZALAI KİMDİR?

20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol, Fenerbahçe ve Hoffenheim formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

2023 yılında ise 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!

25 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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