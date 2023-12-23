TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilere eski oyuncusu Attila Szalai'nin menajerinden sürpriz bir öneri geldi. (FB transfer haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Almanya'da mutsuz olan Macar oyuncunun menajerinden sarı-lacivertli yönetime 'Szalai'yi getirebilirim' mesajı geldi.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği karara göre hareket edecek.
25 yaşındaki Szalai, bu sezon yalnızca 5 maçta forma şansı bulabildi.
Macar futbolcunun, Hoffenheim ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
ATTILA SZALAI KİMDİR?
20 Ocak 1998 tarihinde Budapeşte'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vac FC altyapısında başladı.
Sırasıyla Vasas, AKA Rapid, Rapid Wien II, Mezökövesd, Apollon Limassol, Fenerbahçe ve Hoffenheim formaları giydi.
Sarı-lacivertlilere 2021'in ocak ayında Limassol'den 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
2023 yılında ise 12.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu.
25 yaşındaki Szalai, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Macar yıldız, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Szalai'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...
DİĞER