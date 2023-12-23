Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezası açıklandı! Süper Kupa finalinde...

PFDK kararları belli oldu. Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları açıklandı.

FRED'E 3 MAÇ!

Direkt kırmızı kart gören Fred'e 3 maç men cezası verildi. Brezilyalı oyuncu 4 maçtan az ceza aldığı için cezasını sadece Süper Lig maçlarında çekecek.

Yıldız futbolcu, Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor ile oynanacak Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.

SÜPER KUPA FİNALİNDE OYNAYABİLECEK!

Fred, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynayabilecek.

MERT HAKAN YANDAŞ'A 2 MAÇ!

Öte yandan Kayserispor maçında kırmızı kart gören bir diğer futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 2 maç ceza verildi.