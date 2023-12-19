Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transfer tepkisi! 'Kafası karışmasın'

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! 'Kafası karışmasın'

Trendyol Süper Lig'de lideriğini sürdüren Fenerbahçe'de hedef ilk yarıyı da bu şekilde tamamlamak. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyetin bütün planı transfer dönemine kadar oyuncuları bu süreçte sadece sahaya odaklı tutmak. Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken yıldız futbolcuya gelen tekliflerin ardından yönetim sert tepki gösterdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Sarı lacivertlilerde takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Kanarya'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla fark yaratan birçok yıldızın talibi bulunuyor.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Her geçen gün takımdaki bazı futbolculara olan talepler artıyor.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Bu doğrultuda Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi olan yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Geçtiğimiz sezonki müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu için art arda gelen teklifler Sarı-Lacivertli yönetimi rahatsız etti.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Ferdi Kadıoğlu'nun menajerlik şirketi Wasserman'ın yetkilileri ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

KAFALAR KARIŞMASIN!

Görüşmede Fenerli kurmayların, "Teklifler var ancak biz bununla ilgilenmiyoruz"

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

"Oyuncumuzun da kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey"

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

"Bu yüzden sezon sonuna kadar ne bize ne de Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifleri iletmeyin" dediklerini öğrenildi.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Ferdi ile başta Milan, İnter ve Borussia Dortmund olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Ancak Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi için kapıyı 25 milyon Euro'dan aşağı bir rakama açmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'den transfer tepkisi! "Kafası karışmasın"

Bu sezon 22 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asiste imza atarken 1873 dakika sahada kaldı.

DİĞER
70 yaşındaki Necati Bilgiç şimdi tanınmaz halde...Çiçek Taksi'nin Niyazi'si Necati Bilgiç'in son hali sevenlerin üzdü
İYİ Parti’den istifa eden İbrahim Özkan'dan "mikser Ekrem" itirafı! İmamoğlu'nun 2028 planlarını ağzından kaçırdı
G.Saray transferde gözünü karattı!
Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan flaş Dzeko kararı! İşte F.Bahçe'nin Kayseri maçı 11'i
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris!
BU SALI BİM'DE YILBAŞI İNDİRİMİ | BİM 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu - Yılbaşı süsleri Bim'de!
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? | MSB bedelli askerlik son başvuru tarihi, başvuru ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris! 10:47
Clippers galibiyet serisini 8 maça çıkarttı! Clippers galibiyet serisini 8 maça çıkarttı! 10:36
Kayserispor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Kayserispor - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 10:32
Fenerbahçe'den transfer tepkisi! 'Kafası karışmasın' Fenerbahçe'den transfer tepkisi! 'Kafası karışmasın' 10:32
Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 10:25
Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim! Süper Lig'den Nijerya Milli Takımı'na 6 isim! 10:10
Daha Eski
Kartal'a müjde! Takıma dönüyor Kartal'a müjde! Takıma dönüyor 10:09
Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa! Antalyaspor'un konuğu Kasımpaşa! 10:05
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:04
Dortmund'da hoca-oyuncu krizi alevlendi! Dortmund'da hoca-oyuncu krizi alevlendi! 10:03
Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..." Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..." 10:01
Büyük hayal kırıklığı! Aslan'ı düşündüren konu Büyük hayal kırıklığı! Aslan'ı düşündüren konu 09:49