Fenerbahçe'den transfer tepkisi! 'Kafası karışmasın'
Trendyol Süper Lig'de lideriğini sürdüren Fenerbahçe'de hedef ilk yarıyı da bu şekilde tamamlamak. Sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyetin bütün planı transfer dönemine kadar oyuncuları bu süreçte sadece sahaya odaklı tutmak. Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken yıldız futbolcuya gelen tekliflerin ardından yönetim sert tepki gösterdi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Her geçen gün takımdaki bazı futbolculara olan talepler artıyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi olan yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz sezonki müthiş çıkışını bu sezon üstüne koyarak devam ettiren Ferdi Kadıoğlu için art arda gelen teklifler Sarı-Lacivertli yönetimi rahatsız etti.
Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar Ferdi Kadıoğlu'nun menajerlik şirketi Wasserman'ın yetkilileri ile bir araya geldi.
KAFALAR KARIŞMASIN!
Görüşmede Fenerli kurmayların, "Teklifler var ancak biz bununla ilgilenmiyoruz"
"Oyuncumuzun da kafasının karışması en son isteyeceğimiz şey"
"Bu yüzden sezon sonuna kadar ne bize ne de Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifleri iletmeyin" dediklerini öğrenildi.
Ferdi ile başta Milan, İnter ve Borussia Dortmund olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.
Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Ancak Sarı-Lacivertli yönetim Ferdi için kapıyı 25 milyon Euro'dan aşağı bir rakama açmayı düşünmüyor.
Bu sezon 22 resmi maçta görev yapan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asiste imza atarken 1873 dakika sahada kaldı.
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