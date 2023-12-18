HaberlerFenerbahçeTRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor
TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katmıştı. Transferlerin meyvesini alan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Kanarya'da bazı isimler, yeni transferlerin gölgesinde kaldı. O isimlerden birisi için 3 kulüp birden transfer yarışına girdi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 16:57Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:03
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