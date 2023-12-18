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TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katmıştı. Transferlerin meyvesini alan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Kanarya'da bazı isimler, yeni transferlerin gölgesinde kaldı. O isimlerden birisi için 3 kulüp birden transfer yarışına girdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 16:57 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:03
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TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Fenerbahçe, yeni sezona uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak için girdi.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Sarı-lacivertli ekip bu amaçla birçok transfer yaptı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Kanarya; Edin Dzeko'dan Dusan Tadic'e, Livakovic'ten Fred'e dünya çapında tanınmış oyuncuları kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda şu an da ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin pek çoğu gösterdiği performansla büyük alkış aldı ve İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Kartal'ın gözdesi olan futbolculardan biri de Edin Dzeko...

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Boşnak santrfor, Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olup takımın değişmez oyuncularından biri haline geldi.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Tecrübeli golcünün artan performansı Michy Batshuayi'yi de ilk 11'in dışına itti.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

30 yaşındaki futbolcu, bu durumdan hiç memnun kalmadı ve takımdan ayrılmak istedi.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Bu gelişmelerin ardından flaş bir haber de Belçika'dan geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun Footnews'ten derlediği haberde yer alan bilgiler, Batshuayi artık Fenerbahçe'nin gelecekteki planlarında yer almadığı ve takımdan gönderileceği yönünde.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Ayrıca haberde, Belçikalı forvetin ülkesine döneceği, takımının ise Antwerp, Club Brugge ya da Anderlecht olacağı yazıldı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Antwerp ile Club Brugge'un Batshuayi'yi istediği, Anderlecht'in ise bu transfer yarışına sonradan dahil olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Fenerbahçe'de ilk 11'de forma süresi bulmakta zorlanan yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol ve 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdiler! 3 takım birden istiyor

Belçikalı futbolcunu güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

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