Michy yerine Weghorst

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışma başlatan Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta sahaydı... Ancak Michy Batshuayi'nin takım içerisinde çıkardığı huzursuzluk sonrasında forvet bölgesine de takviye yapma kararı alındı ve bu yönde de düğmeye basıldı. Hedefteki isim ise; bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst. Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralanan oyuncu, Almanya'dan ayrılmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bunu fırsat olarak gören Fenerbahçe de Hollandalı yıldız için harekat başlattı. Ali Koç ve kurmaylarının hem Alman ekibi Hofffenheim'la hem de İngiliz temsilcisi Burnley'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ay sonuna kadar anlaşma sağlanırsa; Michy Batshuayi, ocak ayında gönderilecek ve yerine Wout Weghorst'a imza attırılacak. 1.97 boyundaki kulenin böylece ikinci Türkiye macerası başlayacak. Weghorst, bu sezon Bundesliga'da 14 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yaptı.

1 OCAK'TA DÖNÜYOR

9 Aralık'ta adduktor bölgesinde lif yırtılması yaşayan Wout Weghorst, 31 Aralık'ta sahalara dönüş yapacak. F.Bahçe, oyuncunun sağlık raporlarını da anlaşma sağlandığı an imza öncesinde isteyecek.