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Kadıköy'de tur zamanı

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava’yı yenerse diğer maçın sonucuna bakmaksızın Konferans Ligi’nde adını üst tura yazdıracak. Haydi Fenerbahçe yen Trnava'yı al tur biletini

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Kadıköy'de tur zamanı

Fenerbahçe, Konferans Ligi H Grubu son macında bugun Spartak Trnava'yı konuk edecek. Beşinci maclar sonunda grupta ucuncu sırada bulunan sarı-lacivertliler, Spartak Trnava'yı devirmesi halinde Ludogorets-Nordsjaelland mucadelesinin skoruna bakmadan adını ust tura yazdıracak. Ancak Bulgaristan'daki bu mac berabere sonuclanır ve sarı-lacivertli temsilcimiz de Trnava'yı yenerse grubu lider bitirecek ve direkt son 16 turuna yukselecek.

LİDERLİK ŞANSI

Sarı-lacivertlilerde teknik direktor İsmail Kartal, bugunku mucadelede surprize imza atmayacak. Daha onceki karşılaşmalarda kadroda buyuk rotasyona giden tecrubeli calıştırıcı, Trnava karşısına ise as oyuncularından kurulu bir 11'le cıkacak. Beşiktaş derbisine gore ise tek değişiklik olacak ve Avrupa listesinde yer almayan Samet Akaydin'in yerine Oosterwolde bugun sahada gorev yapacak. Ulker Stadı'ndaki bu kritik mac saat 20.45'te başlayacak.

ZAJC VE BECAO YOK

Fenerbahçe'de Zajc ile Rodrigo Becao, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş hakkındaki kararı ise teknik direktor İsmail Kartal verecek. Ancak Serdar Aziz'in kucuk de olsa oynama ihtimali var.

27. MAÇLARINA ÇIKACAKLAR

İsmail Kartal, bu sezon en cok forma verdiği Tadic ve Szymanski'yi, Spartak Trnava karşısında da ilk 11'de gorevlendirecek. Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 26 macın tamamında sure alan ikili, 39 gole direkt katkı yaptı. Tadic; 11 gol, 7 asist, Szymanski, 11 gol, 10 asist.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, yaptığı idmanla Spartak Trnava macının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktor İsmail Kartal yonetimindeki antrenmanda macın son taktik provası yapıldı. Tecrubeli calıştırıcı, oyuncularını taktik idmanda oyunu durdurup sık sık uyardı.

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