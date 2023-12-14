FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda evinde Spartak Trnava'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, kader maçına çıkıyor. Son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin liderlik ihtimali için ise diğer maçlar göz önünde bulundurulacak. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu...

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Konferans Ligi son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin gruptan çıkması için Spartak Trnava karşısında galibiyet elde etmesi gerekiyor. Ancak berabere kalırsa Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek. Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek. Liderlik ihtimalleri ise şöyle:

🏆Fenerbahçe Ludogorets'le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava'yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.

🏆Fenerbahçe galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.

🏆Bulgaristan'daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.

🏆İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa atılan gol sayısına bakılacak. Bulgar ekibinin halihazırda 1 gollük üstünlüğü bulunurken eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.

KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

Nordsjaelland 10 puan Ludogorets 9 puan Fenerbahçe 9 puan Spartak Trnava 1 puan

NORDSJAELLAND

Oynanan Maç: 5

Galibiyet: 3

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 1

Attığı Gol: 17

Yediği Gol: 6

Averaj: 11

Puan Durumu: 10

LUDOGORETS

Oynanan Maç: 5

Galibiyet: 3

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Attığı Gol: 10

Yediği Gol: 11

Averaj: -1

Puan Durumu: 9

FENERBAHÇE

Oynanan Maç: 5

Galibiyet: 3

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Attığı Gol: 9

Yediği Gol: 11

Averaj: -2

Puan Durumu: 9