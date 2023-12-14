Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu

UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son maçında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından son 16'ya çıkmak için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda evinde Spartak Trnava'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, kader maçına çıkıyor. Son maç öncesi 9 puan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-lacivertlilerin liderlik ihtimali için ise diğer maçlar göz önünde bulundurulacak. Peki Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu...

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Konferans Ligi son maçında Spartak Trnava'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin gruptan çıkması için Spartak Trnava karşısında galibiyet elde etmesi gerekiyor. Ancak berabere kalırsa Ludogorets'in Nordsjaelland'a yenilmesini bekleyecek. Sarı lacivertlilerin Spartak Trnava'ya mağlup olması durumunda ise gruptan çıkabilmek için Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı mağlup etmesi gerekecek. Liderlik ihtimalleri ise şöyle:

🏆Fenerbahçe Ludogorets'le ikili averajı eşit. Genel averajda ise Bulgar ekibinin 1 gollük üstünlüğü var. Bu nedenle Trnava'yı farklı geçebilirse, Ludogorets sahasında kazansa bile temsilcimiz averajla lider olabilir.

🏆Fenerbahçe galip gelir, diğer mücadele berabere biterse yine zirvede yer alacak.

🏆Bulgaristan'daki karşılaşmada 3 puanı Nordsjaelland alırsa, Fenerbahçe'nin liderlik şansı kalmayacak.

🏆İkili averajları eşit olan Fenerbahçe ile Ludogorets, genel averajda da berabere kalırsa atılan gol sayısına bakılacak. Bulgar ekibinin halihazırda 1 gollük üstünlüğü bulunurken eğer bu alanda da eşit olursa, gruptaki deplasman maçlarındaki gol sayısı göz önüne alınacak. Her iki takım da son karşılaşmaya evinde çıkacağı için bu durumda, dış sahada 4 kez ağları sarsan Ludogorets, 3 gol sevinci yaşayan temsilcimizi geride bırakacak.

KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

  1. Nordsjaelland 10 puan

  2. Ludogorets 9 puan

  3. Fenerbahçe 9 puan

  4. Spartak Trnava 1 puan

NORDSJAELLAND

Oynanan Maç: 5

Galibiyet: 3

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 1

Attığı Gol: 17

Yediği Gol: 6

Averaj: 11

Puan Durumu: 10

LUDOGORETS

Oynanan Maç: 5

Galibiyet: 3

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Attığı Gol: 10

Yediği Gol: 11

Averaj: -1

Puan Durumu: 9

FENERBAHÇE

Oynanan Maç: 5

Galibiyet: 3

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Attığı Gol: 9

Yediği Gol: 11

Averaj: -2

Puan Durumu: 9

SPARTAK TRNAVA

Oynanan Maç: 5

Galibiyet: 0

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 4

Attığı Gol: 3

Yediği Gol: 11

Averaj: -8

Puan Durumu: 1

DİĞER
TV8,5 CANLI İZLE EKRANI FULL HD | Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı! TV8,5 canlı yayın izle şifresiz frekans bilgileri ve yayın akışı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak
Neestrup'tan olay G.Saray sözleri!
Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Krunic'te yeni gelişme! Alternatifi bulundu
F.Bahçe Beko'nun rakibi Monaco!
VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları
METEOR YAĞMURU DEPREMİ TETİKLER Mİ? | Geminid meteor yağmuru Kuran'da geçiyor mu?
GEMİNİD METEOR YAĞMURU Türkiye'den izlenecek mi 2023? | Geminid meteor yağmuru saat kaçta?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? | İşte Konferans Ligi H Grubu puan durumu 12:16
Altay'a kötü haber! Devreyi kapattı Altay'a kötü haber! Devreyi kapattı 12:14
Gruplara City ve Real damgası! Gruplara City ve Real damgası! 11:38
Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı! Beşiktaş'ta 2 yıldızın geleceği Arat'a bağlı! 11:35
NBA Draymond Green'in cezasını kesti! NBA Draymond Green'in cezasını kesti! 11:33
Krunic'te yeni gelişme! Alternatifi bulundu Krunic'te yeni gelişme! Alternatifi bulundu 11:29
Daha Eski
F.Bahçe Beko'nun rakibi Monaco! F.Bahçe Beko'nun rakibi Monaco! 11:00
Göz-Göz yabancılarıyla gülüyor! Göz-Göz yabancılarıyla gülüyor! 10:54
Neestrup'tan olay G.Saray sözleri! Neestrup'tan olay G.Saray sözleri! 10:50
Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! G.Saray... Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! G.Saray... 10:39
Mevlüt Erdinç'ten şok paylaşım! Mevlüt Erdinç'ten şok paylaşım! 10:34
Antetokounmpo'nun rekor gecesi! Antetokounmpo'nun rekor gecesi! 10:29