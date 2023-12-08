Kod adı: Zafer

Yarın Dolmabahçe'de ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini belirledi. Türpaş Stadı'ndan zaferle dönmenin planlarını Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski üzerinden yapan tecrübeli çalıştırıcının sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadığı savunmada da derbi öncesinde eli güçlendi. İsmali Kartal, hafta başından bu yana takımla çalışan Alexander Djiku'ya formasını teslim edecek. Hollandalı Jayden Oosterwolde ise kulübeye çekilecek.

Ganalı stoperin partneri Samet Akaydin olacak. 62 yaşındaki teknik adam, Cengiz Ünder'in sakatlığını atlatmasına rağmen fizik olarak hala istenilen seviyeye gelememesinden dolayı milli yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeyecek. Sağ kanatta yine İrfan Can Kahveci olacak. İsmail Kartal, derbide Fred'den de ön alan baskısını sık sık yapmasını istedi. Sebastian Szymanski'yi ise sahte 9 olarak kullanmayı planlayan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Polonyalının savunmayı karıştırmasıyla Dzeko'yu daha fazla pozisyona sokmayı öngörüyor.