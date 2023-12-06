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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İngilizlerden astronomik rakam vurgusu! Geri mi dönüyor?

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim için İngiliz devi harekete geçti. Hbaerin detayında bu transfer için şimdiden menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere haber gönderildi. İşte transferin son detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | İngilizler Fenerbahçe'nin yıldızını geri istiyor!

Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde dikkat çeken bir isim de Fred'di.

TRANSFER HABERİ | İngilizler Fenerbahçe'nin yıldızını geri istiyor!

Yıldız futbolcu uzun zaman sonra sahalara dönerken oynadığı oyun büyük taktir topladı.

TRANSFER HABERİ | İngilizler Fenerbahçe'nin yıldızını geri istiyor!

Fred, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından çokça söz ettiriyor.

TRANSFER HABERİ | İngilizler Fenerbahçe'nin yıldızını geri istiyor!

Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Manchester United'ın iştahını kabarttı.

TRANSFER HABERİ | İngilizler Fenerbahçe'nin yıldızını geri istiyor!

Tecrübeli oyuncunun eski kulübünün, Fred için Fenerbahçe Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | İngilizler Fenerbahçe'nin yıldızını geri istiyor!

İngiliz medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre United, astronomik bir ücretle F.Bahçe'nin kapısını çalacak ve eski yıldızını geri isteyecek.

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