FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İngilizlerden astronomik rakam vurgusu! Geri mi dönüyor?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.
Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Galatasaray ile paylaşıyor.
Kanarya son olarak Trendyol Süper Lig'de EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı.
Fenerbahçe bu mücadeleyi 4-1 kazandı.
Sarı-lacivertlilerde golleri Syzmanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş(K.K) ve Dzeko kaydetti.
Bu sonuç ardından Kanarya liderliği averaj ile geri aldı.
Fenerbahçe'nin bu galibiyetinde dikkat çeken bir isim de Fred'di.
Yıldız futbolcu uzun zaman sonra sahalara dönerken oynadığı oyun büyük taktir topladı.
Fred, Fenerbahçe'ye geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı performansla adından çokça söz ettiriyor.
Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Manchester United'ın iştahını kabarttı.
Tecrübeli oyuncunun eski kulübünün, Fred için Fenerbahçe Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi.
İngiliz medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre United, astronomik bir ücretle F.Bahçe'nin kapısını çalacak ve eski yıldızını geri isteyecek.
Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.