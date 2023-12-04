Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Sivasspor maçıyla devam ediyor. 14. hafta müsabakasında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Sivasspor maç bileti fiyatlarını araştırıyor. Yağışlı bir hava olmasına rağmen maça yoğun ilgi bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 13:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, kritik bir müsabakaya çıkacak. Son olarak Danimarka ekibi Nordsjaelland'a mağlup olan Fenerbahçe'de hedef Sivasspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Fred ve Djiku gibi önemli isimler sakatlıklarını atlatarak takıma katıldı ve bu durum sevinç yarattı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - EMS Yapı Sivasspor maçı 4 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Camara, Uğur, Keita, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj

TENDYOL SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN👈

SİVASSPOR HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN👈

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DÖNÜYOR!

Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor. Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

ZAJC BELİRSİZ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı. Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.

SERDAR VE MERT HAKAN HAZIR DEĞİL

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.

CRESPO SINIRDA

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan flaş transfer! Nelsson'un yerine geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'a gitti! Hangi konular masada olacak?
Bellingham'dan olay Arda sözleri!
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a!
KALEM KALEM HESAPLADIK! İşte 5 aylık enflasyon farkına göre memur maaşları
Büyük Beyaz filminin konusu ve oyuncuları
DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı! 13:06
Bellingham'dan olay Arda sözleri! Bellingham'dan olay Arda sözleri! 12:53
F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? F.Bahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? 12:26
Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... 12:24
Avcı'lı Trabzonspor 5 maç sonra kaybetti Avcı'lı Trabzonspor 5 maç sonra kaybetti 12:24
F.Bahçe - Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe - Sivasspor maçının VAR'ı açıklandı 12:20
Daha Eski
Keçiörengücü - 1984 Muşspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - 1984 Muşspor maçı ne zaman? 11:23
Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman? Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman? 11:50
Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman 11:54
Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman? Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman? 11:58
Alanyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Alanyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 12:01
Kopenhag'dan Okan Buruk'a tepki! Şok sözler Kopenhag'dan Okan Buruk'a tepki! Şok sözler 12:02