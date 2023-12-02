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TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Konferans Ligi'nde aldığı kötü sonucun izlerini silmeye çalışan Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kazandı. Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemine Rade Krunic'i dahil etmişti. Fenerbahçe'ye Milan'dan müjdeli haber geldi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 14:37
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TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Alınan sürpriz yenilgi ile camiada moraller bozuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçını kazanarak yüzleri güldürmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Diğer yandan devre arasın transfer dönemi yaklaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların eksikliği can sıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Kurmaylar, ocak ayında kadroya önemli takviyeler yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

İsmail Kartal, yönetimden savunmayı güçlendirecek hamleler istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Kurmaylar ise rotayı bir süredir İtalya'da tutuyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna Rade Krunic'i katmak için yoğun çaba sarf etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Ancak yönetim, Milan'ın istediği bonsevis bedeline çıkmaya yanaşmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Ayrıca Çizme ekibinin hocası Stefano Pioli de oyuncusunu bırakmak istemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Ancak Boşnak futbolcu, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

İstediği sözleşmeyi de bir türlü Milan'dan alamayan tecrübeli oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Fenerbahçe ise futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

MÜJDELİ HABER GELDİ!

Milan ise oyuncunun ayrılmasına yönelik transfer hareketine geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

aspor.com.tr'den Ali Genç'in Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Krunic'in yerine Torino forması giyen Samuele Ricci'yi kadrosuna katmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

Krunic bu sezon İtalya ekibi ile 14 karşılaşmaya çıktı.

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