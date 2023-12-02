TRANSFER HABERLERİ - Alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye müjde

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu.
Alınan sürpriz yenilgi ile camiada moraller bozuldu.
Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Sivasspor maçını kazanarak yüzleri güldürmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde çalışmalar devam ediyor.
Diğer yandan devre arasın transfer dönemi yaklaşıyor.
Fenerbahçe'de sakat futbolcuların eksikliği can sıkıyor.
Kurmaylar, ocak ayında kadroya önemli takviyeler yapmak için harekete geçti.
İsmail Kartal, yönetimden savunmayı güçlendirecek hamleler istedi.
Kurmaylar ise rotayı bir süredir İtalya'da tutuyordu.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna Rade Krunic'i katmak için yoğun çaba sarf etmişti.
Ancak yönetim, Milan'ın istediği bonsevis bedeline çıkmaya yanaşmadı.
Ayrıca Çizme ekibinin hocası Stefano Pioli de oyuncusunu bırakmak istemedi.
Ancak Boşnak futbolcu, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi.
İstediği sözleşmeyi de bir türlü Milan'dan alamayan tecrübeli oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyordu.
Fenerbahçe ise futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.
MÜJDELİ HABER GELDİ!
Milan ise oyuncunun ayrılmasına yönelik transfer hareketine geçti.
aspor.com.tr'den Ali Genç'in Tuttosport'tan aktardığı habere göre, Krunic'in yerine Torino forması giyen Samuele Ricci'yi kadrosuna katmayı düşünüyor.
Krunic bu sezon İtalya ekibi ile 14 karşılaşmaya çıktı.
30 yaşındaki oyuncu takımına skor katkısı yapamadı.
Krunic'in bonservis değeri 10 milyon Euro olarak biliniyor.