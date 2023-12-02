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Tahkim onadı
Tahkim Kurulu, F.Bahçe ile Ali Koç'un cezalarını onadı. Merdiven boşlukları ve saha olayları sebebiyle verilen 329 bin liralık cezayı onayan kurul, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi, hakem ile müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.
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