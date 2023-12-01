19 yıl sonra 6 gol yedi

Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilerek taraftarlarını şoka uğratan Fenerbahçe, tam 19 yıl sonra Avrupa'da bir maçta 6 gol yedi. Sarı-lacivertliler, en son Eylül 2004'teki maçta Manchester United'dan altı gol yemişti. O karşılaşmayı da temsilcimiz 6-2 kaybetmişti.

CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Danimarka'da alınan yenilgi sonrası şok olan İsmail Kartal, kötü performans gösterdiklerini söyledi. Basın toplantısında soru olmayan ve kısa konuşan Kartal, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Beklemediğimiz farklı bir yenilgi yaşadık. Öncelikle bize buraya desteğe gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Camiamızdan da özür diliyoruz. Kendimizi gelecek maçlarda affettireceğiz" dedi.

BATSMAN YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Batshuayi dün geceyi de boş geçmedi. Belçikalı oyuncu 43. dakikada nefis bir ayak içiyle ağları havalandırdı. Elemeler de dahil edildiğinde bu sezon Konferans Ligi'nde 10. maçına çıkan Batshuayi, 5. kez gol sevinci yaşadı. 'Batsman'ın ligde ise henüz golü yok.