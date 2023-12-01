Haberler Fenerbahçe 19 yıl sonra 6 gol yedi

19 yıl sonra 6 gol yedi

Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilerek taraftarlarını şoka uğratan Fenerbahçe, tam 19 yıl sonra Avrupa'da bir maçta 6 gol yedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
19 yıl sonra 6 gol yedi

Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilerek taraftarlarını şoka uğratan Fenerbahçe, tam 19 yıl sonra Avrupa'da bir maçta 6 gol yedi. Sarı-lacivertliler, en son Eylül 2004'teki maçta Manchester United'dan altı gol yemişti. O karşılaşmayı da temsilcimiz 6-2 kaybetmişti.

CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Danimarka'da alınan yenilgi sonrası şok olan İsmail Kartal, kötü performans gösterdiklerini söyledi. Basın toplantısında soru olmayan ve kısa konuşan Kartal, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Beklemediğimiz farklı bir yenilgi yaşadık. Öncelikle bize buraya desteğe gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Camiamızdan da özür diliyoruz. Kendimizi gelecek maçlarda affettireceğiz" dedi.

BATSMAN YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü Batshuayi dün geceyi de boş geçmedi. Belçikalı oyuncu 43. dakikada nefis bir ayak içiyle ağları havalandırdı. Elemeler de dahil edildiğinde bu sezon Konferans Ligi'nde 10. maçına çıkan Batshuayi, 5. kez gol sevinci yaşadı. 'Batsman'ın ligde ise henüz golü yok.

DİĞER
EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Avrupa'da! EURO 2024 torbaları ve Türkiye muhtemel rakipleri
CANLI TAKİP | Gazze'de insani ara 3. kez uzatıldı! İsrail ve Hamas 8. günde 'geçiçi ateşkes'te mutabık kaldı
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni adresini duyurdular
F.Bahçe Danimarka'da farklı yenildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Danimarka'da farklı yenildi!
İsmail Kartal: Özür diliyoruz!
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 1 Aralık 2023
CUMA HUTBESİ DİYANET | 🤲 1 Aralık Cuma hutbesi DİNLE, konusu, PDF İNDİR
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 1 Aralık
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buz devri Buz devri 01:46
İsmail stopere geçti İsmail stopere geçti 01:43
Real Madrid’i dize getirdi Real Madrid’i dize getirdi 01:39
Livakovic çaresiz Livakovic çaresiz 01:40
19 yıl sonra 6 gol yedi 19 yıl sonra 6 gol yedi 01:42
Her şey yanlış Her şey yanlış 01:43
Daha Eski
İsmail Kartal: Özür diliyoruz! İsmail Kartal: Özür diliyoruz! 01:19
İsmail Kartal: Özür diliyoruz! İsmail Kartal: Özür diliyoruz! 01:26
Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" 01:26
Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" Tadic: "Utanç dolu bir akşamdı!" 01:29
İsmail Yüksek paylaşılamıyor! İsmail Yüksek paylaşılamıyor! 01:32
Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! 01:32