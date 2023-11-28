TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Özellikle zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapacağı takviyeler merak konusu oldu.
Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.
Sarı-lacivertliler çok sayıda ünlü ismi renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.
Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Kanarya; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi ünlü isimleri renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray da ezeli rakibi gibi yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırdı.
Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılılar; Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Angelino, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi ünlü futbolcuları kadrosuna kattı.
Süper Lig'de 13 hafta sonunda aynı puana sahip olan Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE'DEN BOTHEIM BOMBASI
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen 23 yaşındaki golcü Erik Botheim ile temasa geçti.
İtalyan ekibinden devre arasında ayrılmak isteyen Norveçli santrforun menajeri, oyuncusunu sarı-lacivertlilere teklif etti.
Fenerbahçe yönetiminin henüz teklife cevap vermediği ve oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.
Kanarya, ocak ayında Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda kadrosuna bir forvet ekleyecek.
Bu mevki için birçok isimle görüşen Fenerbahçe'nin Botheim'ı da listenin başına yazdığı öğrenildi.
2022 yılında Rus ekibi Krasnodar'dan Salernitana'ya bedelsiz olarak transfer olan Erik Botheim bu sezon 13 haftası geride kalan ligde sadece 7 maçta görev yapabildi.
Norveçli golcünün ligde 90 dakika sahada kaldığı maç ise yok.
Botheim son 7 karşılaşmada sadece 9 dakika görev aldı.
3.5 milyon Euro değeri olan Botheim daha önce Bodo Glimt, Rosenborg, Lyn ve Stabaek gibi takımların da formasını giydi.
GALATASARAY DA İSTEDİ
Norveçli golcü Erik Botheim'ın ismi Galatasaray ile de anılmıştı.
Botheim'ın menajeri Solbakken'in İstanbul'a geldiği ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kaldığı da iddia edilmişti.