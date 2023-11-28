Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:55 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 12:02
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Özellikle zirve mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yapacağı takviyeler merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Sezon başında teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler çok sayıda ünlü ismi renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Kanarya; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi ünlü isimleri renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray da ezeli rakibi gibi yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

İtalyan ekibinden devre arasında ayrılmak isteyen Norveçli santrforun menajeri, oyuncusunu sarı-lacivertlilere teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe yönetiminin henüz teklife cevap vermediği ve oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Kanarya, ocak ayında Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda kadrosuna bir forvet ekleyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Bu mevki için birçok isimle görüşen Fenerbahçe'nin Botheim'ı da listenin başına yazdığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

2022 yılında Rus ekibi Krasnodar'dan Salernitana'ya bedelsiz olarak transfer olan Erik Botheim bu sezon 13 haftası geride kalan ligde sadece 7 maçta görev yapabildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Norveçli golcünün ligde 90 dakika sahada kaldığı maç ise yok.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Botheim son 7 karşılaşmada sadece 9 dakika görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

3.5 milyon Euro değeri olan Botheim daha önce Bodo Glimt, Rosenborg, Lyn ve Stabaek gibi takımların da formasını giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

GALATASARAY DA İSTEDİ

Norveçli golcü Erik Botheim'ın ismi Galatasaray ile de anılmıştı.

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