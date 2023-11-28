Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! "İsmail Kartal'ın talebi..."

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! "İsmail Kartal'ın talebi..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, ülkesinin basınına konuştu. Sarı-lacivertlilerdeki günleri ve İstanbul'daki yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki kaleci, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 20:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic flaş açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Sarı lacivertlilerin sezon başında Dinamo Zagreb takımından kadrosuna kattığı file bekçisi şu ana kadar 12 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Livakovic bu karşılaşmalarda 11 gol yedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Sezon başında taraftarların yoğun isteği sonrası Fenerbahçe'ye imza atan 28 yaşındaki eldiven, ülke basınına konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Livakovic Fenerbahçe'deki kariyeri, İstanbul'daki yaşamı ve sarı lacivertlilerdeki oyun planına kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

İşte o sözler:

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Soru: Fenerbahçe sezona harika başladı, sonra kötü sonuçlar aldı. Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi vermeniz çok muhtemel. Kulüpten memnun musun? Fenerbahçe kariyerin Dinamo'dakinden ne kadar farklı?

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Hem Fenerbahçe'nin hem de Dinamo'nun oyuna karşı güçlü bir tutkusu var. Genel olarak her iki kulübün de takdir ettiğim ve her birinin getirdiği keyif aldığım benzersiz nitelikleri var"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Tüm camia ve taraftarlar tarafından burada çok iyi kabul görüyorum ve öyle hissediyorum"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Şimdilik sadece güzel şeyler söyleyebilirim"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Soru: Ceza sahası dışına çok fazla açıldığını fark ettik. Bu teknik direktörün bir talebi midir?

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Evet. Milli takımda ve Fenerbahçe'de savunma neredeyse merkeze yakın duruyor"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Bu da potansiyel bir kontra atağı zamanında önlemek için kalecinin açılmasını gerektiriyor"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Bu yüzden daha aktif bir rol oynamam gerekiyor"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

Soru: İstanbul'da neyi seviyorsunuz ve neyi sevmiyorsunuz? Şehre çıktığınızda nasıl görünüyor, huzur içinde akşam yemeğine gidebiliyor musunuz?

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"İstanbul'da yaşam heyecan verici. Şehir zengin kültürü ve tarihiyle çok renkli"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Hırvatistan'da olduğu gibi burada da futbol bir spordan çok daha fazlası"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Her taraftarın fotoğraf çekme veya konuşma isteğine saygı duyuyorum"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Şu anda kendimi çok fazla antrenmanlara adadım"

FENERBAHÇE HABERİ: Dominik Livakovic'ten çarpıcı açıklamalar! İsmail Kartal'ın talebi...

"Şu ana kadar İstanbul'u çok fazla görmeye vaktim olmadı ama kesinlikle şehri daha fazla tanımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray maçı öncesi İngilizleri korku sardı! Manchester United taraftarları yıldız isim için dua etti...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.tr'ye konuştu! Bomba Akşener ve 6'lı masa sözleri
Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...
Buruk açıkladı: Abdülkerim ve Davinson...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye durmak yok!
Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (28 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Livakovic'ten İsmail Kartal sözleri! Livakovic'ten İsmail Kartal sözleri! 20:46
Fırtına'ya durmak yok Fırtına'ya durmak yok 20:34
G.Saray ManU'ya hazır! G.Saray ManU'ya hazır! 19:12
Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI Devler Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI 19:09
Bayern Münih'ten çifte imza! Bayern Münih'ten çifte imza! 18:22
Başkan Çebi'den veda ziyareti Başkan Çebi'den veda ziyareti 18:10
Daha Eski
F.Bahçe'ye durmak yok! F.Bahçe'ye durmak yok! 18:05
Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro... Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro... 17:52
F.Bahçe'nin yeni transferini duyurdular! İşte bonservisi F.Bahçe'nin yeni transferini duyurdular! İşte bonservisi 17:22
Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları! Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları! 17:10
Buruk açıkladı: Abdülkerim ve Davinson... Buruk açıkladı: Abdülkerim ve Davinson... 17:04
F.Bahçe'den bir açıklama daha: TFF'den gerçekleri açıklamasını bekliyoruz F.Bahçe'den bir açıklama daha: TFF'den gerçekleri açıklamasını bekliyoruz 16:48