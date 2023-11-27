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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, devre arası transfer dönemi hareketli geçecek. Sarı-lacivertli takımdan kiralık giden Joao Pedro'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 16:27
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Sarı-lacivertli takımda bir yandan zirve mücadelesi verilirken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de ocak ayında hareketli bir transfer dönemi yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Kanarya'nın kiralık gönderdiği isimlerden olan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya'da beklenen performansı gösteremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Tecrübeli oyuncu, şu ana kadar 14 maçta gol atamazken, sadece 1 kez asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Brezilya basını da Gremio'nun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncuyu ocakta Fenerbahçe'ye geri gönderebileceğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, İtalya Milli Takımı ile 1 maça çıktı. Asist ya da gol katkısı sağlayamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 31 yaşındaki forvet, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

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