FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Trendyol Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Fenerbahçe, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-lacivertli takımda bir yandan zirve mücadelesi verilirken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Fenerbahçe'de ocak ayında hareketli bir transfer dönemi yaşanması bekleniyor.
Kanarya'nın kiralık gönderdiği isimlerden olan Joao Pedro'da flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro, Brezilya'da beklenen performansı gösteremedi.
Tecrübeli oyuncu, şu ana kadar 14 maçta gol atamazken, sadece 1 kez asist yaptı.
Brezilya basını da Gremio'nun 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını ve oyuncuyu ocakta Fenerbahçe'ye geri gönderebileceğini yazdı.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, İtalya Milli Takımı ile 1 maça çıktı. Asist ya da gol katkısı sağlayamadı.
Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.
Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 31 yaşındaki forvet, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.
Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.
1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor.